Drugi tir bi moral že stati ali se graditi

Kolumna Studia City

18. september 2017 ob 22:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoštovani,

Slovenija zlata pod koši! Izjemno, vse čestitke!

Ker pa nisem na komercialni tv, bom nehal z eksploatacijo, in rekel: sanje so dovoljene nocoj, že v nedeljo pa nova politična mora: referendum o drugem tiru, ki ga sploh ne bi smelo biti!

Drugi tir bi moral že stati ali se graditi. Ampak ta vlada ima vsaj namen, kajne? Da, dosti dobrih namenov, a malo sposobnosti in politične volje za uresničitev, in še manj čuta odgovornosti. Ministrica za okolje ni odstopila kljub vrsti preprečljivih okoljskih polomij; zamujanje zdravstvene reforme je morda že usodno; kmetijski minister (vidi se tudi kot novi predsednik vlade) pa se hvali s 40 odstotno prehransko samooskrbo!

Aja, pa teran je ubranil, gozdov in vode pač ne. Kaj pa recimo stanovanjska politika, skrb za mlade? Zanjo namenja Slovenija stokrat manj kot Evropa; vlada pa hitro sprejema zakone v korist multinacionalke Airbnb, ki draži najemnine.

Zmagovit arbitraža je že skoraj strel v koleno. Premier je odločno neodločen, zunanji minister pa nediplomatsko solira in arbitražo privatizira za dvigovanje popularnosti. In taki vladi naj sedaj slepo zaupamo, da projekt drugega tira ne bo projekt za krajo, kot je bil TEŠ6, čeprav vlada ignorira ali eskivira resno stroko in njene bistveno nižje izračune? Naj verjamemo, da 2. tir ne bo trojanski konj za sumljive načrte z Luko Koper in za madžarske nacionalne interese? Drugi tir rabi, si zasluži boljše vladanje. Zaslužijo pa si ga tudi bolniki, upokojenci, prekarci, kmetje, zasluži si ga okolje in tudi košarka.

Kaj pa mi državljani, ustavni suveren Slovenije? Če bomo še naprej le navijači in potrošniki, si ga pač ne. Lahko noč in srečno.

Igor Vidmar, Studio City

