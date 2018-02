Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Spolitizirane igre, ki so daleč od recimo otroškega navdušenja Sarajeva ali globoke povezanost človeka in narave v Lillehammerju, imajo kar nekaj presežkov … Žal je tistih trivialnih nekajkrat več kot resnično izjemnih olimpijskih zgodb. In med njimi najbolj bega zgodba o ruskem tekmovalcu v curlingu. Foto: Anže Vrabl

Igre na olimpijadi

Tedenska glosa Vala 202

20. februar 2018 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpijske igre, ki trenutno polnijo medijski prostor, so skrajno nenavadne. Zdi se, kot da imajo veselje z njimi le mediji in oglaševalci. Športniki so kisli, gledalcev skoraj ni, edino resnično navdušenje z igrami imajo, kot kaže, kurenti. Ti pa se tako ali tako večino časa ne zavedajo, na kateri celini so. Čim preživijo pepelnično sredo, se iz pustnega lika Dravskega polja spremenijo v poskakujoče zombije.

Ker se je četa ruskih športnikov pred štirimi leti zadela do te mere, da so celoten ruski olimpijski komite izključili z iger v Pjongčangu, se te dni ruski športniki imenujejo drugače, ampak so še vedno Rusi. Mednarodna olimpijska družina je pričakovala, da je bila kazen dovolj stroga in se bodo Rusi nehali dopingirati, a žal ni bilo tako. Te dni so pri jemanju prepovedanih poživil ujeli novega Rusa. Ampak ne kateregakoli Rusa.

Ujeli so bronastega iz discipline mešanih parov pri curlingu.

Najprej o tem spoštovanem olimpijskem športu. Šport, ki je za nepoučene videti, kot bi čistilke v živalskem vrtu hotele čimprej očistiti kletko z lenivci, je vsekakor šport, ki med vsemi zimskimi športi aktivira najmanj mišičnih vlaken. Drugače povedano: v primerjavi s curlingom je balinanje šport za adrenalinske zasvojence, za katerega ti zavarovalnice ne izdajo nezgodnega zavarovanja.

In curling pozna tudi mešane pare. Rus, Aleksander mu je ime, ima partnerko, ki je njegova zasebna in športna družica. Zasebno je žena, kot športnika pa sta skupaj osvojila bronasto medaljo. Anastazija je prišla na prve strani olimpijskega tiska še preden je osvojila medaljo, sploh pa še preden so v vzorcu njenega moža našli prepovedano substanco. Anastazija je namreč lepotica ki … v časih, ko so komplimenti ženski lepoti kriminalizirani, se raje ustavimo pri tej splošni oceni. In zdaj vprašanje za bronasto medaljo: »Zakaj in čemu mora igralec curlinga, ki ima lepo ženo, s katero tudi tekmuje, jemati poživilo za udeležbo v športu, ki je po intenzivnosti zimski ekvivalent golfa?«

Za odgovor moramo prodreti globoko v skrivnostni svet farmacije! V vzorcu drsečega Aleksandra so našli sledi meldonija! Gre za zdravilo, ki je bilo dolga leta protidopinškim agencijam neznano. Razvili so ga na evropskem vzhodu in na kratko povedano, pomaga pri prekrvavitvi organov, še posebej srca. Ker širi arterije, je postalo to latvijsko zdravilo v medicini, predvsem vzhodnoevropski, zelo uporabno … Potrebujejo ga predvsem pri zdravljenju srčnih obolenj in podobnega. Zdravilo bi bilo še danes pod radarjem lovcev na športne grešnike, če ne bi pri njegovi uporabi zasačili Marije Šarapove, razvpite ruske teniške igralke. Meldonij naj bi s svojimi farmakološkimi značilnostmi, predvsem pri prenosu kisika v tkiva in pri vplivu na nekatere hormone, znatno povečal sposobnosti športnikov. Tako med naporom samim kot pozneje med regeneracijo … Marija je dobila dvoletno prepoved nastopanja v profesionalnem tenisu, jo medtem tudi že odslužila, kot kaže, pa je bila le smetana na torti. Med Evropskimi igrami leta 2015 v Bakuju, takrat zdravilo še ni bilo prepovedano, je vse, kar je lezlo, skakalo in teklo, to počelo z meldonijem. Trinajst nosilcev medalj ga je jemalo, kar v petnajstih športih od enaindvajsetih na igrah pa so našli športnike, katerih vzorci urina so vsebovali sledi zdravila. Tako je WADA meldonij leta 2016 uvrstila na seznam prepovedanih substanc. To je samodejno pomenilo, da je okoli 170 športnikov, velika večina ruskih, v naslednjih mesecih padlo na dopinških testih, ker so jim v vzorcu našli meldonij. A med vsemi grešniki na seznamu, ki ga vodi WADA, je najti le enega samega igralca curlinga. Uganili ste. Aleksandra, ki ima za ženo lepotico in je bil v Pjongčangu bronasti.

Zdaj pa bistveno. Kot vemo, so najbolj nadležne spletne strani tiste z vabilom Buy viagra online. In v družbi modre tabletke, cialisa in podobnih rešitev erektilnih zagat je pogosto tudi meldonij. Ker je pač zdravilo za izboljšanje prekrvavitve organov …

In potem sklepamo: v olimpijski vasi je seks priljubljen prav toliko kot športni dogodki sami; glede na obisk teh športniki celo raje ostajajo v sobi … Sploh pa so letos presegli število 38 kondomov na osebo, s čimer so organizatorji podrli rekord iz Ria.

In če si poročen z najlepšo športnico v vsej olimpijski vasi, tekmovanje pa si končal že takoj v prvem tednu iger, hkrati pa si osvojil bronasto medaljo – menda se boš kljub 25 letom slej kot prej upehal. Sploh, ker tvoj šport od tebe ne zahteva skoraj nobene fizične pripravljenosti …

Najlepši dokaz, da je šlo pri Aleksandru za uporabo dopinga povsem v zasebne namene, je dejstvo, da ga je jemal samo on. Če bi bila Aleksander in Anastazija športni par, recimo pri biatlonski mešani štafeti, bi ga jemala oba!

Marko Radmilovič, Val 202

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.