S pozitivnostjo do novega začetka

Kolumna Studia City

8. januar 2018 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoštovani, naj se tokrat pridružim duhu novoletnih razglasov. Bodimo ponosni na domovino, nam je naložil predsednik države, posebej brezposelnim, čakajočim bolnikom, prekarcem, ogoljufanim delavcem in podjetnikom. Premier pa, da po zaslugi vlade vsak dan v vsakem pogledu vse bolj napredujemo.

Vsa ta pozitivnost naj nam pomaga do novega začetka, g. Pahorju smo marsikaj že pozabili, dajmo zdaj še vladi. Premier je tega posebej potreben, poleg vsega drugega je konec predlanskega leta obljubil, da bodo čakalne vrste krajše, nagaja mu zdravstvo, pa bruseljski in domač birokratski terorizem, zunanji minister ...

Edino prvo mesto v Evropi pa imamo po deležu prekarnega dela. Pozabimo strašljivo kadrovanje, ko si vladni izbranci na SDH-ju kar sami dvigujejo visoke plače, veselimo se bujne gospodarske rasti, novega začetka! To sporočilo podpira tudi tako izjemna zgodba o uspehu, da je njen tvorec, novi slovenski šef evronogometa v novoletnih medijih dobil več prostora kot politiki.

Sicer se v času, ko je vodil Slovensko nogometno zvezo, reprezentanca ni uvrstila na nobeno prvenstvo, na svetovni lestvici je padla z 22. na 54. mesto. Tudi klubski nogomet je stagniral, on pa je dosegel svojo Švico. Fantastično, bolje kot funkcija evroposlanca, komisarke, moč in oblast od daleč, brez odgovornosti do lokalne baze in brez ljudskih volitev! Seveda nam je za novo leto podaril polno malho nefloskul, bodimo samozavestnejši, pozitivnejši, smo sposoben narod, skratka, vsi smo lahko Švicarji, samo ne negative, ne jamranja, hujskanja, stavk. To so prave slovensko-švicarske sanje … Lahko noč in srečno.

Igor Vidmar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.