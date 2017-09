Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 36. Stična mladih Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Stični školjka z biserom

Kolumna Romane Kocjančič

17. september 2017 ob 08:39

Stična - MMC RTV SLO

V Sloveniji ni dogodka, ki bi pritegnil toliko mladih, kot je vsakoletni festival Stična. Letos jih ni ustavila niti slaba napoved, kako bi jih, če se je slišalo, da je nad Stiški samostan odprt dežnik, zaradi molitve, ki se že od ranih ur dviga v nebo.

Že od jutranjih ur je bilo ob cistercijanskem samostanu opaziti živahnost, predvsem pa veselje nad snidenji. 250 prostovoljcev je bilo že prejšnji dan na nogah, da je bilo v tem novem jutru, ko so se začele zgrinjati množice mladih proti Stični, vse pripravljeno za sprejem.

6000 dijakov in študentov se je letos zbralo v Stični. Z vodilom "Velike reči mi je storil Mogočni!" so spremljali 22 delavnic, pogovorov, pričevanj, pesmi in petje in sodelovalo v športnih dejavnosti. Močno ji je nagovorila Poljakinja Ania Goledzinowska s zgodbo iskanja svoje sreče v svetu mode, razkošnega življenja, a jo je našla le v odkritju vere in Božjega usmiljenja.

Zato je posebno pozornost pritegnila velika školjka iz stiroporja, ki so jo prostovoljci prinesli na prizorišče. Vanj so čez dan metali lističe s svojimi stiskami, ranami, zablodami. Navdih za idejo o školjki so dobili pri papežu Frančišku. Na to jih je spomnil v nagovoru tudi murskosoboški škof Peter Štumpf. V poslanici ob svetovnem dnevu mladih je namreč papež zapisal: "Na kakšen način shranite v svojem spominu dogodke in izkušnje svojega življenja? Kako ravnate z dejstvi in podobami, ki so vtisnjene v vaše spomine? Nekateri med vami, posebej tisti, ki so vas ranile določene življenjske okoliščine, morda želite, da bi resetirali ali izbrisali lastno preteklost. Toda biser se rodi zaradi rane v školjki bisernici! Jezus s svojo ljubeznijo zmore ozdraviti naša srca in spremeniti naše rane v resnične bisere!" "Biser v školjki se rodi iz bolečine, rane. Toda ta biser, ki je tako čudovit nam bogati življenje!" je poudaril pri maši škof Štumpf. "Ta biser je svetost!"

V himni Stične 2017 je tudi zapisala Martina Ješovnik: "Naj pride čas zdaj za nas, ko vsi ljudje spoznamo, da ljubljeni od nekdaj smo in ljubimo lahko." To pa je odmev 36. Stične, ki se je zapisal v nekaj tisoč src mladih, ki so poznih popoldanskih urah zapuščali prizorišče, da se tudi v njihovem življenju dogajajo velike "reči".

Stična 2017 je bila le korak k pripravi sinode o mladih, ki bo potekala oktobra prihodnje leto v Rimu.

Romana Kocjančič

