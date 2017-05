Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Mlakar. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrednote, ki ničijo sovraštvo

Kolumna Studia City

15. maj 2017 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V tem času je to pomembna tema, tema za našo prihodnost, za čas, ko išče Evropa svojo odrešilno resnico. Nacionalizem, rasizem, tudi zanikanje najhujših zločinov (čemur smo bili v zadnjem času priča tudi pri nas), in seveda gledanje samo nase, na svoje sebične interese ali zapiranje pred drugimi, to vodi v vojno.

Kdor je zavestno za to ali stoji za tem, dela na vojni vseh vojn. In bo odgovarjal pred zgodovino ali Bogom. Nasprotje tega je povezovanje, je skupna identiteta, ki onemogoča razdiralnost, je vse, kar dela proti razpadu družbe na egoistične posamičnosti. Rešuje to, kar je nadrejeno človekovemu partikularnemu, neposredno gonskemu ali hordnemu položaju, ker je to sila, ki se ji morajo vsi, če hočejo sebi dobro, podrediti.

Ta sila so etična načela. In sila nad vsemi silami, ta vse podrejajoča univerzalnost ali povezovalnost je duh, ker je temeljni element življenja, je večna bit sama, zato je delati proti njemu smrt. Obstajajo torej vrednote, ki so skupne vsem ljudem in koristijo vsem ljudem, ter je treba o njih govoriti do onemoglosti, ker ničijo sovraštva. In človek sam, da bi zadovoljeval svoje potrebe, je sebi premalo. Potrebuje drugega človeka, potrebuje družbo, nacija potrebuje svet.

Reševanje problemov je mogoče ob skupni ideji, ne z delitvami. Ekonomija cveti, če ljudje kooperirajo, kolektivna identiteta presega meje, zato se narodi ne gledajo prek puške. To govorim, ker ima lahko Auschwitz kmalu mlade, in bo namesto seksualnega ljubljenja drug drugega prevladalo pobijanje drug drugega.

Peter Mlakar, Studio City

