Igor Vidmar. Foto: BoBo

Vsi za enega, eden za vse

Kolumna Studia City

3. september 2018 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Široki nasmehi in optimistično polaganje rok 'vsi za enega, eden za vse' ob podpisu koalicijske pogodbe so bili razumljivi: dva deležnika sta največja poraženca volitev, eden se bo celo vrnil na kraj patriotskega zločina, ki ga ni bilo.

Še en zmagovalec se je že videl kot predsednik vlade, pa ne bo. Največji poraženec volitev pa bo postal zunanji minister, menda pa želi biti celo evropski komisar. Prava zgodba o uspešnem neuspehu.

Seveda pa želimo premierju novincu vse dobro v dobro vseh, da bi ustanovil finančno policijo, zatrl korupcijo, skrajšal čakalne vrste, zmanjšal birokracijo za podjetnike, ne da bi nasedel preventivni, demagoški besedni vojni Slovenian Business Cluba proti Levici, v bistvu proti količkaj višjim davkom. Želimo mu, da bi bolje zaščitil delavce, zmanjšal prekarnost, povečal vlaganja v znanost itd. vse tisto, česar niso storili številni njegovi novi stari partnerji.

To pa žal velja tudi za pomembnega premierjevega izbranca, kandidata za zdravstvenega ministra. Gospod je bil namreč devet let vodja zavoda za zdravstveno zavarovanje. Torej je vsaj soodgovoren za probleme, ki naj bi jih zdaj reševal. Tudi ukinitvi zasebnih zavarovalnic ni zelo naklonjen. Skratka, kaj lahko se bo status quo v zdravstvu nadaljeval.

In tako morda še marsikje, sploh če se bo rast ustavila. In če bo še Levica napadana z vseh strani in nemočna, bo tudi nova 'levosredinskost' le figov list za nadaljevanje domačega neoliberalizma, ampak s človeškim obrazom.

Lahko noč in srečno.

Igor Vidmar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.