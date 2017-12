Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Konec tedna je slovenski kulturni svet razžalostila vest o slovesu Jerneja Šugmana, enega najbolj cenjenih igralcev pri nas. Foto: BoBo Dodaj v

Jernej Šugman

(1968-2017)

11. december 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kantor sam zase reče: Jaz stojim pred vami, ni me strah in ni me sram. To sta dve močni kategoriji, ki sicer človeku manjkata.