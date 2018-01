Margaret Atwood (1939) je ena najbolj znanih kanadskih pisateljic. Napisala je vrsto romanov (Preročišče, Na površje, Slepi morilec) in bila večkrat nagrajena za svoje pesniško delo. Leta 2017 je postala dobitnica kar dveh prestižnih mednarodnih nagrad – nagrade Franza Kafke in nagrade za mir združenja nemških založnikov in knjigotržcev. Foto: EPA