Raphael Aloysius Lafferty je bil ameriški pisec znanstvene fantastike in fantazijskih romanov; znan je bil po svoji duhoviti uporabi metafor in etimoloških podrobnosti. Foto: Wikipedia

R. A. Lafferty

(1914-2002)

7. november 2017 ob 21:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko ustreliš in ubiješ človeka, si do neke mere razjasnil svoje stališče do njega. Podal si končen odgovor na dokončno težavo. Dobro ali slabo, ampak ravnal si odločno. Na neki način je naslednja poteza odvisna od njega.