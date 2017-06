70 pestrih dni za prav toliko let začetka gradnje Nove Gorice

Med 24. junijem in 2. septembrom

21. junij 2017 ob 20:20

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Središče Nove Gorice z Bevkovim trgom, Borovim gozdičkom, goriškim skateparkom in Poletno sceno za mestno hišo postaja prizorišče urbanih zgodb ter ob 70-letnici mesta dokazuje, da Nova Gorica vse bolj oblikuje svojo identiteto mesta.

Tako se bo ob tej okrogli obletnici začetka gradnje mesta tam zvrstilo 70 poletnih večerov prireditev, ki so namenjene vsem generacijam in dajejo priložnost predvsem domačim ustvarjalcem. Ustreči želijo torej vsem generacijam obiskovalcev, od otrok do najstarejših, ponudili bodo vse vrste prireditev, največ bo glasbe.

Natančen razpored dogodkov si lahko pogledate na tej povezavi.



Nostalgični brigadirski prizori gradnje

Tako kot zadnja štiri leta bo dogajanje potekalo na prireditvenem prostoru za mestno hišo. Na ta način bo prizorišče nekoliko odmaknjeno, da ne bo motilo stanovalcev bližnjih stanovanjskih sosesk, je povedal novogoriški župan Matej Arčon.

Prizorišče Poletne scene so tudi tokrat opremili s starimi paletami, ki so jim dali nov videz in jih poslikali z brigadirskimi prizori gradnje Nove Gorice. Glede na visoke dnevne temperature so dogajanje premaknili v primernejše in hladnejše jutranje in večerne ure.

Tudi letos letni kino Silvana Furlana

Poletne večere in jutra med 24. junijem in 2. septembrom bo tako mogoče preživeti ob ponudbi glasbe, gledališča, plesa in potopisnih predavanj – organizirajo pa tudi kulinarične in tematske večere ter dogodke za otroke. Tudi letos pripravljajo letni kino Silvana Furlana, ki bo vsem ljubiteljem filma postregel z najnovejšimi slovenskimi in tujimi filmi.

Za mestno poletno dogajanje je Mestna občina Nova Gorica namenila 40.000 evrov za program in dodatnih 60.000 evrov za vse ostale stroške. Po besedah vodje letnega kina Mateje Zorn je precejšen delež slednjih stroškov namenjen najemu in postavitvi aparatur za filmske projekcije.

P. G.