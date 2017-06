Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marko Bratuš je novi umetniški vodja SNG Nova Gorica. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Nova sezona prinaša osem premier. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova sezona novogoriškega gledališča

"Dovolimo si biti ljudje …"

15. junij 2017 ob 22:42

Nova Gorica - MMC RTV SLO

V novi sezoni bodo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica uvedli dve novosti – zdajšnjim abonmajem se bosta pridružila še lutkovni in plesni. Gledališki ansambel bo v lastni produkciji ali koprodukcijah na mali in véliki oder gledališča postavil osem premier.

"Sezono 2017/2018 posvečamo 70. obletnici nastanka mesta Nova Gorica. Gledališče kot fenomen, sooblikovalec spoznavnih in čustvenih lastnosti posameznika, prostora in družbe, je kot aktivni sopotnik nastajajočega mesta ves čas vplivalo na dojemanje, odzivnost in s tem kritičen odnos do dogajanja v sodobnem urbanem okolju," novo sezono uvaja direktorica SNG Nova Gorica Maja Jerman Bratec.

V repertoarju, ki družbi oziroma vsem nam nastavlja ogledalo, pa se bo zrcalilo: "Patologija vsakdanjega življenja, moralne vrednote, družbene in politične aktualnosti, izkušnje spomina." Marko Bratuš, umetniški vodja, pa svoj pečat v novogoriškem teatru povzema: "Naj bo ta sezona nežen opomnik, da smo vsi krvavi pod kožo, da imamo vsi svoje sanje in pričakovanja ter predvsem da je človek zmotljiv. Dovolimo si biti ljudje." Res pa je, da je prihajajoča sezona kombinacija prejšnjega in zdajšnjega umetniškega vodstva. Marko Bratuš: "Sezona je nekakšen hibrid. Prišel sem sredi sezone. Jesenski del je bil načrtovan že pred mojim prihodom, jaz sem dal na program zadnje tri predstave. Torej sva dva sestavljala sezono. Meni se zdi pomembno, da se v današnjem času, ko se gledališče prepogosto uporablja kot sredstvo teznega ali političnega sporočanja, poskušamo vrniti k osnovam. K zgodbam, ki se nas dotaknejo kot ljudi, na katere se lahko po človeško odzovemo in ki nas z malo sreče ganejo, razjezijo, nasmejejo, raznežijo ali na kakršen koli drug način premaknejo bliže k nam samim."

Bratušev oris sezone

"V novi sezoni bomo tako lahko podoživeli divja otroška leta z Ronjo, razbojniško hčerjo, z Don Juanom bomo preizpraševali svoj odnos do neomejene svobode in z njo povezanih družbenih spon, s katerimi smo se skozi stoletja poskušali rešiti pred nami samimi. Mednarodna koprodukcija s Koprom, Pulo in Trstom Barufe razgalja temeljne človeške strasti, ki se zaiskrijo zaradi ljubosumja in se s pomočjo delitve na naše in vaše razplamtijo v vseobsegajoči spopad, iz katerega ni videti izhoda. V Galebu se, ravno nasprotno, odpirajo vprašanja občutljivosti, nežnosti in hrepenenja – čustva, za katera v današnjem svetu ni več ne časa ne prostora. Plesna koprodukcija On/a v ospredje postavlja oba osnovna podtipa človeške vrste: moškega in žensko. Z Nadrealisti se bomo z absurdnim in obešenjaškim humorjem podali nad nelogičnosti sveta, v katerega smo se zapletli s pomočjo požrešnosti, sebičnosti in medsosedskih baruf. Naslednja velika človeška zagata, ki jo skriva Ekshibicionist, se vrti okoli reševanja čustveno in duševno poškodovanih posameznikov, pri čemer tisti, ki pomagajo, največkrat namesto reševanja drugih rešujejo sebe. Za zaključek sezone pa klasična tragedija Trojanke, zgodba o ženski strani vojne, ki žal nikoli ne zastara," je lok sezone povzel Bratuš.

Na velikem z Barufami, na malem z Razbojniško hčerjo

Prva velika predstava je koprodukcija z gledališči v Kopru, Pulju in Trstu. To so

Barufe (v slovenskem prevodu Primorske zdrahe), narejene po Goldonijevi predlogi in v priredbi Predraga Lucića. Z mediteranskim temperamentom prežeto igro babilonske jezikovne pestrosti je režiral Vito Taufer. Ambientalne premiere bodo 21. junija 2017 v Kopru (Martinčev trg), 23. junija 2017 v Puli (dvorišče Zgodovinskega in pomorskega muzeja Istre), 25. junija 2017 v Novi Gorici (amfiteater gradu Kromberk), premiera v veliki dvorani novogoriškega gledališča pa bo septembra 2017.

Prva premiera na malem odru (tudi septembra) bo glasbena predstava za otroke Ronja, razbojniška hči, narejena po romanu švedske pisateljice Astrid Lindgren in v režiji Juša A. Zidarja, predstavnika najmlajše generacije slovenskih režiserjev. Songe bo napisal Milan Jesih, glasbo pa Branko Rožman, ki je v novogoriškem gledališču soustvaril že več izvrstnih predstav, v katerih je imela glasba pomenljivo mesto. Uprizoritev bo namenjena otrokom druge in tretje triade osnovne šole, vendar bo zaradi vznemirljive zgodbe in glasbe zagotovo navdušila tudi številne odrasle gledalce, napovedujejo novogoriški gledališki ustvarjalci.

Plesno-dramska predstava ON/A

Novembrska premiera na velikem odru ON/A bo v koproducentstvu Zavoda MN produkcija, MN Dance Company. Koreografa sta Michal Rynia in Nastja Bremec, dramaturginja pa Tereza Gregorič. Michal Rynia in Nastja Bremec sta v koprodukciji s SNG Nova Gorica ustvarila že dve odmevni celovečerni predstavi, plesno Urbane zgodbe – Soba z razgledom, Kravata (2014) in plesno-dramsko Zarota tišine (2016). Tokrat se bodo plesalcem, ki jih bosta znova izbrala na mednarodni avdiciji, in igralcema iz novogoriškega ansambla pridružili še glasbeniki, ki bodo z živo glasbo spremljali pare v obupanem iskanju nove formule, kako ljubiti. Avdicija za plesalce bo avgusta, doslej se jih je prijavilo že okoli dvesto z vsega sveta.

Klasični trojček: Galeb, Trojanke, Don Juan

Pred novim letom, decembra, bo na velikem odru zaživela predstava Galeb, ki temelji na drami Čehov Utva. Predstavo bo v novem prevodu Boruta Kraševca režiral Paolo Magelli, mednarodno uveljavljen režiser, ki je v Novi Gorici doslej režiral Gogoljevo Ženitev (2001) in Letoviščarje M. Gorkega (2008). V klasični predstavi se odpirajo vprašanja o občutljivosti, nežnosti in hrepenenju, čustva, za katera v današnjem svetu ni več prostora …

Med klasičnimi besedili bodo eden od vrhuncev sezone Evripidove Trojanke. Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje, zato je razumljivo, da je bila večkrat uprizorjena v kontekstih aktualnih političnih razmer. Najbolj znana je priredba Jean-Paula Sartra, ki vsebuje implicitno kritiko evropskega imperializma v Aziji, leta 1971 pa je bil posnet film režiserja Mihalisa Kakogiannisa s Katherine Hepburn v glavni vlogi. Prvo slovensko uprizoritev Trojank bo postavil Jaša Koceli, ki prvič režira na novogoriškem odru.

Na mali oder bo (v klasičnem trojčku sezone) mlad režiser Daniel Day Škufca oktobra postavil Molierovega Don Juana v prevodu Primoža Viteza. Uprizoritev se bo spraševala o posameznikovi svobodi v sodobnem svetu ter o mejah te svobode v okvirih družbene morale. Don Juan gotovo ni človek, po katerem bi se družba lahko zgledovala, če se noče ujeti v lastno zanko. Vendar čas, v katerem živimo, neusmiljeno producira nove in nove Don Juane.

Nadrealisti in Ekshibicionist

Novo leto bodo na velikem novogoriškem odru začeli Nadrealisti (premiera februarja 2018), ki jih bo po motivih znane televizijske serije Top lista nadrealista ustvarila režiserka Tijana Zinajić. Na začetku osemdesetih let je v Bosni in Hercegovini skupina mladih igralcev zasnovala zdaj legendarno humoristično serijo Top lista nadrealista (1984), katere vpliv na humor in pop kulturo je bilo čutiti v vseh republikah nekdanje skupne države. Njihovi mnogi tragikomično preroški skeči (razdelitev Sarajeva v različne republike, prisotnost mirovnih sil Združenih narodov ...) pa so ostali v spominu gledalcev vse do današnjih dni. "30 let po Nadrealistih, ko se mali človek še vedno znova spopada z vse večjo absurdnostjo sveta, je čas, da na oder stopijo nove 'face z ulice' in obračunajo z bizarnostjo življenja v Evropski uniji in balkanski tujini. Da predebatirajo, ali so kumarice res okusnejše, če so ravne, zakaj na škatlice cigaret raje ne dajemo slik tašče, kako bi deloval davek na neumnost in ali služba za nedoločen čas res pomeni, da ne moreš vedeti, kdaj se boš vrnil domov," so zapisali v napovedniku predstave.

Na mali oder pa bo režiser Marko Bulc postavil Ekshibicionista, tekst Dušana Jovanoviča (april 2018). Čeprav je zgodba "o razkrivanju, o ekshibicionistu, ki poleg butare in pirhov svetu pokaže tudi ogledalo", postavljena v Ameriko, petnajst let od nastanka besedila delujejo vprašanja, ki jih postavlja, le še bolj domače: kako se družba sooča s patološkimi seksualnimi pojavi? Koliko psihiatri dejansko zdravijo bolnike? Kakšne kompenzacije si osamljeni izmišljajo ob soočanju z odsotnostjo ljubezni? ... In ne nazadnje, ali je moč preseči delitev na "normalne" in "nenormalne"? Marko Bulc je diplomiral iz režije na AGRFT-ju prav pri profesorju Jovanoviću.

Novosti v novi sezoni

SNG Nova Gorica v prihajajoči sezoni pripravlja tudi abonmajske novosti. Tako bo prvič zaživel lutkovni abonma s štirimi predstavami na malem odru za otroke od 4 do 10 let. Že zdaj je precej zanimanja za Abonma Ples, kjer bodo poleg svoje koprodukcije ON/A tri večere gostili plesne predstave mednarodno priznanih koreografov, in sicer predstavo s plesnega festivala New Italian Dance Platform, predstavi SET AND RESET/PONASTAVITEV v izvedbi Trisha Brown Dance Company in EnKnapGroup ter CANARD PEKINOIS/MRAČNA ZVEZA v izvedbi Josefa Nadja in EnKnapGroup (obe predstavi bosta isti večer), pa še predstavo MOMENTUM Maše Kagao Knez v izvedbi Studia XXV, Cankarjevega doma Ljubljana, KUD Baobab in Plesnega teatra Ljubljana. Marko Bratuš, umetniški vodja, je ob tej novi ponudbi poudaril: "Na Goriškem imamo dva izvrstna plesna ustvarjalca, ki pa delujeta precej osamljeno, zato si želimo podpreti in odpreti sodobno plesno sceno in razširiti ponudbo. Prvi korak je to, da smo ustvarili plesni abonma."

Tudi v novi sezoni bodo v novogoriškem Talijinem hramu gostili predstave iz drugih slovenskih gledališč in tako občinstvu omogočili, da spremlja slovensko gledališko ustvarjalnost.

Ob koncu sezone pa bodo tradicionalno gostili Mednarodni ulični festival ANA DESETNICA

Mojca Dumančič, TV Slovenija