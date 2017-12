Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Silvestrski program Arsa se bo začel na nedeljsko dopoldne ob 11. uri in trajal do 11. ure novoletnega dne. Foto: BoBo Odlomke literarnih del iz poezije in proze avtorjev iz krajev, s katerimi bodo poslušalci silvestrovali, bosta interpretirala Pia Zemljič in Blaž Šef. Foto: BoBo Dodaj v

Arsovo 24-urno potovanje po silvestrovanjih sveta

Kako bo v novo leto vstopil program Ars?

30. december 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tretji program Radia Slovenija – program ARS bo letošnje praznovanje obogatil s 24-urnim silvestrskim programom, ki bo poslušalcem omogočil, da v novo leto vstopijo skupaj s prebivalci vsega sveta.

Program se bo začel na silvestrsko nedeljsko dopoldne ob 11. uri in trajal do 11. ure novoletnega dne. V tem času se bodo radijci sprehodili po vseh časovnih pasovih (od Kiribatov do Aljaske), vsako uro pa se vsebinsko uglasili s tistim koščkom Zemlje, kjer bodo takrat dočakali novo leto.

V vsako uro se bodo spletli trije elementi: glasba, umetniška beseda in esejska razmišljanja o praznovanju, izbor vsebin pa bo narekoval časovni pas, v katerem bo ura takrat odbila polnoč.

Silvestrski program Arsa obeta bogat repertoar glasbe sveta oziroma glasbe skladateljev in interpretov, ki prihajajo iz dežel posameznega časovnega pasu. Zvočno krajino bodo dopolnjevali Oddaljeni zvočni svetovi, ki jih je prav za to radijsko 24-urno potovanje pripravil Tomaž Rauch.

Poezija in proza iz krajev z vsega sveta

V Liričnih utrinkih bo mogoče slišati odlomke iz poezije in proze tistih avtorjev, ki bodisi iz teh krajev prihajajo bodisi so jih ubesedili v svojih potopisih in spominih. Odlomke literarnih del pa bosta interpretirala igralca Pia Zemljič in Blaž Šef.

Med glasbo in umetniško besedo bodo spletena esejska razmišljanja o različnih kulturnih vidikih novoletnega praznovanja: o kulturnem pojmovanju časa, pomenu koledarjev, praznovanju skozi prizmo ideologije, zvočni krajini, ki jo ustvarijo novoletni ognjemeti, nujnosti ali nenujnosti obdarovanj, kulturnih konceptih optimizma in pesimizma ter podobno. Razmišljanja bodo obogatili pogovori z uveljavljenimi slovenskimi raziskovalci kulture in družbe.

Tudi redne oddaje v utripu časovnih pasov

Ob posebnem prazničnem programu ne bodo manjkale oddaje z rednega dnevnega sporeda, kot so Evroradijski koncert, Humoreska tega tedna, Nedeljsko operno popoldne, Musica noster amor in Spomini pisma in potopisi, tudi te pa bodo vsebinsko povezane s časovnimi pasovi.

Za celodnevno silvestrsko praznovanje se bo program ARS odel v posebno zvočno podobo, skozi pester program pa bosta poslušalce vodila Eva Longyka Marušič in Igor Velše.

M. K., Urban Tarman, Radio Slovenija 3. program - program ARS