Četrtkovo "prešernovanje" v družbi Radia Slovenija

Arsov program ob Prešernovem prazniku

7. februar 2018 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob slovenskem kulturnem prazniku Radio Slovenija pripravlja poseben program umetniške besede in pogovornih ter glasbenih oddaj. Med drugim boste slišali pogovore z letošnjima Prešernovima nagrajencema ter s prejemniki in prejemnicami nagrad Prešernovega sklada.

Že ves teden pa poslušalce 3. programa – programa Ars ob 8.00 zjutraj v nov dan popelje izbrana pesem Franceta Prešerna. Vse do nedelje v jutranji oddaji Lirični utrinek Prešernovim pesmim glas posojajo igralci Blaž Valič, Ivo Ban in Maja Končar. Pred nocojšnjo slovesnostjo na predvečer kulturnega praznika so se v oddaji Arsov forum predstavili letošnji lavreati.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo bo nocoj prejel mojster baleta Janez Mejač, ki je, kot so zapisali v utemeljitvi k nagradi, "s svojim neizmerljivim plesnim opusom in umetniškimi izraznimi globinami zaznamoval slovensko baletno umetnost 20. stoletja". Najvišje priznanje Republike Slovenije na področju kulture bo poleg Mejača za "izjemen in ustvarjalen opus" prejel pesnik, dramatik, prevajalec, literarni znanstvenik in angažiran javni intelektualec Boris A. Novak. Za pomembne umetniške dosežke v zadnjih dveh letih bodo z nagrado Prešernovega sklada nagrajeni filmski snemalec Marko Brdar, igralec Matej Puc, dramatičarka Simona Semenič, koreografinja Valentina Turcu, fotograf Boris Gaberščik in intermedijska umetnica Maja Smrekar. Slovesnost bomo prenašali tako na 1. in 3. radijskem programu kot na Televiziji Slovenija in portalu MMC.

Še pred polnočjo boste v Literarnem nokturnu slišali odlomek iz besedila Tisoč devetsto enainosemdeset skladove nagrajenke Simone Semenič. V besedilu avtorica spaja in ločuje dva časa – prvega, ki je v prejšnji domovini v slogi združeval moči, prisegal na častno Titovo, polne tovarne in iskrene tovariše, ter drugega, sedanjega, kjer so arogantni posamezniki prodali "za mali denar" nekdaj ljudsko infrastrukturo, delavci pa so, kot kolateralna škoda tajkunskih poslov, ostali praznih rok. Igro je za radio režiral Alen Jelen.

Četrtkov praznični dan, ko se bo spomin na našega pesnika Franceta Prešerna široko razplamenel, bodo del tega z vami delili tudi na programu Ars. Moč pesnikove misli je prodrla globoko in vplivala tudi na razvoj slovenske glasbe. Skladatelje je privlačila ne samo s svojim idejnim konceptom, ampak je nanje vplivala tudi z romantično čustvenostjo. Spoj pesnikove besede in glasbe bo v četrtkovi Glasbeni jutranjici zaživel v Opernem bloku, ki mu je avtor Renato Horvat dal naslov Prešernovanje.

Tradicionalno branje na Prešernovem trgu

Opoldne se bodo poslušalci programa Ars vključili v neposredni prenos branja Prešernove poezije s Prešernovega trga, ki ga pod naslovom Lepa beseda lepo mesto najde pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije. Letos, v Cankarjevem letu, se bo Prešernovim poezijam pridružila tudi Cankarjeva kritična, satirična in socialno čuteča misel. Poleg Radia Slovenija bo recital prenašal Radio Trst A, spremljati ga bo mogoče tudi na spletnih straneh RTV Slovenija.

Četrtkov popoldan se bo nadaljeval z oddajo Razgledi in razmisleki. Obogatili jo bodo z nekaj na novo najdenimi posnetki recitacij Prešernove poezije legendarnega dramskega igralca Staneta Severja. Z oddajama Glasovi svetov in Izšlo je boste popoldan lahko preživeli v družbi nagrajencev, Borisa A. Novaka in Simone Semenič, s katerima se bo pogovarjal Marko Golja.

V večerne ure s spominom na Poldeta Bibiča

Na večer kulturnega praznika bo sledil neposredni prenos koncerta samospevov Bernarde in Marcosa Finka iz Slovenske filharmonije in oddaja Literarni večer, v kateri se bo z zahtevno in lepo nalogo predstaviti življenjsko delo Vrata nepovrata letošnjega lavretata Novaka spoprijel Peter Kolšek. Ob 22.05 bo na sporedu oddaja Radijska igra, ki jo je avtor Igor Likar posvetil Prešernovemu Sonetnemu vencu. V igro nas bo uvedel interpret – véliki, a žal leta 2012 umrli slovenski dramski igralec Polde Bibič. Za konec večera bomo v Literarnem nokturnu pripravili nekaj Prešernovih značilnih pesmi iz njegovih Poezij in epigram iz pesnikove zapuščine. Interpretiral jih bo dramski igralec Branko Jordan.

A. J., U. T., iz Uredništva za resno glasbo, kulturo in radijskega igranega programa.