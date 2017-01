Damjanovič znova o ministrovem predlogu, ki "ne obstaja"

Še vedno ni soglasja o tem, kakšen je bil sploh dogovor

10. januar 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič "težko komentira" predlog ministra Toneta Peršaka, da bo v nekaj tednih objavljen razpis za novega direktorja, češ da "ga preprosto ni, ne obstaja, obstaja samo kratek telefonski posvet, ki se ni zaključil z dogovorom, ki ga minister opredeljuje". Odstopiti ne namerava.

Da predlog ministra za kulturo "ne obstaja", je Damjanovič izjavil po tem, ko so z ministrstva v ponedeljek sporočili, da Peršak vztraja pri svojem predlogu kompromisne rešitve glede SF. Po ministrovi napovedi bo v nekaj tednih objavljen razpis za novega direktorja, ta pa bo mandat začel 1. julija.

Damjanovič se sprašuje, ali je njegov položaj že oddan

"Celo predlagal sem, da se razpis ne naredi šele julija, temveč v bližnji prihodnosti, saj izbira kandidatov za mesto direktorja običajno traja dve leti, ponekod drugje celo štiri. Ne razumem popolnoma, zakaj ima minister kontradiktorne odločitve in ali je morda problem v tem, da je moj položaj vnaprej dogovorjeno 'oddan', ali pa se je želel le znebiti pritiska sindikatov," je zapisal Damjanovič.

Po lastnih trditvah je bil "ves čas mediator med obema stranema". Kot dodaja, bo razmislil o tem, "ali bo pokazal s prstom nazaj in realneje osvetlil bistvo in srž spora".

Ob tem je Damjanovič, ki ima mandat do oktobra prihodnje leto, ponovil, da ne bo odstopil. "Nimam namena pristajati na politična, časovna, moralna izsiljevanja. Pomembna so dejstva in rezultati."

Predsednica stavkovnega odbora v Slovenski filharmoniji (SF) Marina Kopše je potrdila, da je minister glasbenike s svojim predlogom seznanil na četrtkovem obisku v SF, vodstvo pa jih o obisku ni obvestilo.

Neposredne linije komunikacije prekinjene

"Direktor pravi, da se nista dogovorila," je dejala Marina Kopše. Kot je dodala, z Damjanovičem nimajo stikov, ampak se pogovarjajo zgolj prek odvetnikov: "Da si najamemo odvetnika, smo bili prisiljeni, ker je direktor povedal, da se bomo lahko pogovarjali samo na ta način. Z našim odvetnikom, ki ga plačuje sindikat, direktorjevega pa SF, se posvetujemo, vendar smo trenutno v pat poziciji."

Orkestraši po besedah Marine Kopše sicer verjamejo, da ima minister s svojim predlogom dobre namene. Pričakujejo morebiten nov sestanek z njim, da "se konkretno dogovorijo, če se sploh še lahko kaj, ker je vsakič bolj nenavadno".

Objavo razpisa za novega direktorja SF, ki bo mandat začel 1. julija, je Peršak v petek napovedal pred državnimi svetniki. Ti so razpravljali o stanju v SF, kjer je orkester v začetku decembra na opozorilni stavki zahteval odstop direktorja Damjanoviča in šefa dirigenta Uroša Lajovica, zaradi njihovih zahtev pa je bil nato odpovedan novoletni koncert v Cankarjevem domu.

Po Peršakovih besedah sta z Damjanovičem sklenila "džentelmenski dogovor", ki pa ga je Damjanovič po poročanju sobotnega Dela razumel drugače. Da ne namerava odstopiti, je napovedal že pred časom. Na ministrstvu, ki je naročilo revizijo poslovanja SF na vprašanje, ali ga bo razrešilo ali morda obstaja še tretja možnost, niso odgovorili.

Vzporedno delo "starega" in "novega" direktorja?

Časnik Večer sicer danes poroča, da so se konec tedna po zasebnih blogih Damjanoviču naklonjenih posameznikov razširile interpretacije, da naj bi ostal do konca mandata, novi, vzporedni direktor pa naj bi v sezoni 2017/18 pripravljal sezono 2018/19, saj da je vnaprejšnja priprava stalna praksa.

A. J.