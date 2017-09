Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Venusian je sodobna plesna predstava, ki preizprašuje družbene vloge, ki temeljijo na fizičnih predispozicijah. Ali, kot se sprašujejo ustvarjalke: "Se moj položaj v družbi meri s količino mojih kakovosti? Ali moj spol določa moja dejanja? Ali ti naj pripravim večerjo?" Foto: Gwen Bechler Tulkudream je predstava o bivanjski razpetosti med radostjo in bolečino, željo in razočaranjem, uspehom in spodletelim, strahom in pogumom, med nesmislom in razumevanjem. V njej koreografinja in plesalka Tanja Zgonc metodo buta prepleta s tibetanskim budizmom ter buto telesu nasproti postavlja tulku – čisto fizično telo duhovno razsvetljenih budistov. Foto: Miha Sagadin Dodaj v

"Dvojni" festival Performa/Platforma v domeni žensk

Je kakšno polje delovanja lahko upravičeno v domeni enega spola?

27. september 2017 ob 09:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru tudi letos svoje moči združujeta festival sodobnih performativnih praks Performa in Platforma sodobnega plesa, ki bosta v prihodnjih štirih dneh odgovarjala na vprašanje, ali obstaja umetnost, ki je domena ženske. Ekipa je že ženska - programskima vodji Jasmini Založnik in Mojci Kasjak se pridružujejo umetnice različnih profilov.

Po besedah programske vodje Performe Jasmine Založnik želijo vzpostaviti premislek o relaciji med posamičnim področjem in s spolom zaznamovanim telesom, predvsem v relaciji do scenskih umetnosti. "Je določeno polje delovanja (upravičeno) v domeni določenega spola, kako eden vpliva na (pre)oblikovanje drugega, kakšne pristope in odnose vzpostavljajo ženske ustvarjalke v svojem delu," so vprašanja, ki si jih zastavljajo na letošnji Performi/Platformi v organizaciji Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor in Plesne izbe Maribor.



Izraelska gostja o ranljivosti in nadzoru

V žanrsko razgibanem programu se bo predstavilo več umetnic različnih profilov iz Slovenije in tujine. Med drugimi bo gostovala izraelska koreografinja Reut Shemesh. "Izbrali smo izraelsko umetnico, ki v svoji predstavi na podlagi lastnih izkušenj interpretira tanko mejo med ranljivostjo in nadzorom nad ženskami, ki imajo v Izraelu obvezno služenje vojaškega roka," pojasnjuje programska vodja Platforme sodobnega plesa Mojca Kasjak.

Festival bodo začeli danes ob 18.00 v GT22 z že tradicionalno VideoPerformo, izborom video del Enye Belak Gupta in Ajde Tomazin, ki jo bo pospremil performans Petre Kapš. Sledila bo predstava Kaje Lorenci v Lutkovnem gledališču Maribor, ki v svojem delu raziskuje medosebne odnose.

Avtobiografski knjižni prvenec Simone Semenič Me slišiš? je angažiran in neprizanesljivo duhovit spopad z družbeno-političnimi sistemi. S tehnologijo telesnosti in onkraj nje se spopadata Veronika Valdes in Ana Romih. Ustvarjalke, ki prihajajo z Akademije za ples v Budimpešti (Alja Branc, Ivona Medić, Jerneja Fekonja, Anna Jacso), razpirajo vprašanje ženskega telesa in stereotipov reprezentacije.

Pia Brezavšček, Barbara Krajnc Avdić in Saška Rakef so ustvarile interdisciplinarno raziskavo o (ne)spremenljivosti pogledov na materinstvo. Tanja Zgonc z metodo buta vzpostavlja dialog med čistim fizičnim telesom in duhovno razsvetljenostjo.

Festival bodo zaključili v soboto z ambientalnim projektom Prebujanje spečega velikana - Druga priložnost Mojce Kasjak, ki ga postavljajo na dvorišče nekdanje kaznilnice na Pobrežju. S tem projektom želijo opozoriti na nujnost oživitve velikih zapuščenih stavb, v katerem bi lahko svoj uprizoritveni prostor našla tudi profesionalna sodobna plesna scena, ki v Mariboru še nima ustreznega prizorišča.

A. J.