Festival Indigo: Ne vemo več, kaj je resnično in kaj ni

Platforma, ki povezuje različne umetniške prakse

6. september 2017 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanski Indigo četrti okrog Gosposke in Križevniške ulice, od Trga francoske revolucije do Novega trga, se danes začenja drugi festival sodobnih idej Indigo.

Gostil bo domače in tuje umetnike ter teoretike, ki bodo skozi pogovore, predavanja, koncerte, razstave, predstave, performanse in delavnice tematizirali sintagmo resnica in laž.

Kot je pred časom povedal direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) Blaž Peršin, je Indigo platforma, ki povezuje različne umetniške prakse. Je inkluzivna, njen glavni namen je distribuirati nove ideje, nov način razmisleka o času, ki nas obkroža in neusmiljeno definira.

Glede na to, da je povezovanje umetniških praks nujno in v današnjem času predpogoj za uspešno delovanje, so se odločili povezati lokacije, kjer domujejo številne inštitucije in nevladne organizacije, ter vse skupaj oplemenititi z mednarodnim okoljem. Ponudili so jim okvir za razmislek in skupaj z njimi razvili končno obliko festivala. Trg francoske revolucije z ulicami, ki ga obdajajo, tako postaja epicenter, mestni kvart, ki ustvarja poligon, laboratorij novih iniciativ.

Resnica in laž z roko v roki

Lanska izdaja je ponudila številne dogodke na temo Ni strahu, letos pa po Peršinovih besedah pričakujejo še bolj razvnete dogodke, ki se bodo ukvarjali z razgaljanjem aktualne teme o resnici in laži, ki nas obkroža in vsakodnevno postavlja v zagato. "Lani je bil namen izzvati pogum, da lahko danes razmišljamo o posledicah katastrofalnega medijskega pojmovanja, ne samo pri nas doma, o vlogi kulture in ustvarjanja nasploh ter njene pozicije do izkrivljene medijske krajine," je dodal.

Po njegovem prepričanju resnici in laži danes ne moremo ubežati. Hodita z roko v roki in ne vemo več, kaj je resnično in kaj ni. Naša vloga je, da postavljamo vprašanja in izpostavimo primere, ki se nam zdijo simptomatični, ključni za razumevanje sintagme o resnici in laži. "Nimamo namena ponujati končnih odgovorov, saj ti ne obstajajo oz. niso trajno relevantni. Hočemo razpreti pogled na aktualno situacijo, v kateri se vsi skupaj nahajamo in je permanentni del našega vsakdana. Hočemo razvneti duha, ki je ušel iz steklenice," je še povedal Peršin.

Sklop zanimivih predavanj in razstavi

Med letošnjimi dogodki velja omeniti sklop predavanj v Mestnem muzeju Ljubljana, ki ga bo izoblikovala skupina domačih in tujih teoretikov in ustvarjalcev. Med njimi je tudi kultni oblikovalec Jonathan Barnbrook, ki podpisuje oblikovanje albumov Davida Bowieja. Njegovo predavanje bo na vrsti danes ob 17.00. Mednarodno priznana misleca Robert Pfaller in Renata Salecl pa bosta ponudila teoretični razmislek o tem, kako filozofa obračunavata z mitom resnice in laži.

V Galeriji Vžigalica bodo odprli razstavo japonskega umetniškega kolektiva, ki bo ponudila vpogled v produkcijo umetniške scene v Osaki, vzpostavljene okoli galerije Shinbun Onna, v TAM-TAM-ovi ulični galeriji na Vegovi pa fotografsko razstavo Boruta Krajnca Laž in resnica - primer beguncev. V glasbenem programu bo med drugim nastopila francoska skupina Papooz, ki jo je britanski Guardian v letošnjem letu razglasil za bend meseca, premiero bo v sklopu festivala doživela plesna predstava Hiša koreografa Mateja Kejžarja. Na Trgu francoske revolucije bo potekala delavnica izdelovanja "brihtnih" majčk.

Festival se bo sklenil 8. septembra. Producenta festivala sta MGML in Marsh Creative Production iz Beograda.

A. K.