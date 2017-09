Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Resina - pod psevdonimom ustvarja Karolina Rec, violončelistka in skladateljica iz Varšave - velja za vzhajajoči glas poljske sodobne klasične glasbe, ki v svojem ustvarjanju prepleta elektroniko in folkloro. V njenih kompozicijah iz dronovskih pokrajin vznikajo zveneči poudarki, se ovijajo in svetlikajo okrog poslušalcev ter ohranjajo surov, organski zvok in razkošna občutenja, premišljena z eksperimentalnim pristopom k violončelu. Foto: Pawel Jozwiak/Cankarjev dom V četrtek je oder Kina Šiške rezerviran za Uweja Schmidta in Burnta Friedmana, legendi nemškega elektronskega prizorišča, ki ustvarjata pod skupnim imenom Flanger. Koncertno izkušnjo pa bo podkrepil nastop elektrominimalista Atom™ in udarne dvojice Warrego Valles. Foto: Kino Šiška Za ogrevanje v četrtkov večer bo nastopil udarni dvojec Warrego Valles, v katerem delujeta Nina Hudej in Nina Belle. Foto: Katja Goljat Zaključni dogodek festivala, ki se bo v soboto odvil na dvorišču ustvarjalnega središča Švicarija, bosta med drugim zaznamovala koncerta Kikimore in Battle-ax, za vrhunec sklepnega dne pa bo poskrbel Jan Jelinek. Foto: Michał Bukolt/Sonica Dodaj v

Festival Sonica se podaja med krajine pobega

V petek v Kinu Šiška legende elektronske glasbe Flanger

25. september 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji festival Sonica raziskuje krajine pobega oziroma krajine, ki to niso. Temo bodo raziskovali skozi različne formate, prva bo drevi na vrsti poljska violončelistka in skladateljica Resina, ki glasbo prepleta z impresijami iz narave.

Resina, ki bo danes ob 20.00 festival odprla s koncertom v Cankarjevem domu, se je na lanskem istoimenskem prvencu poklonila naravi prek glasbenih impresij, v katerih skozi glasbo poustvarja prav krajine oziroma naravo. Njen nastop bodo spremljali tudi videi iz narave, ozračje pa bo ogrela harfistka rouge-ah.

9. Sonica poteka na temo Scapes/Kraji-ne, kar je skovanka iz angleških besed spaces-landscapes-escape. Besedna igra namiguje na krajine pobega oziroma krajine, ki to niso. Festival, ki bo potekal do 30. septembra, se bo odvijal na osmih prizoriščih.

Podrobnejši program festivala najdete tukaj.



Nove zvočne kulise in svetlobne različice krajin

V Cukrarni bodo jutri odprli skupinsko razstavo festivala. Na tej se predstavlja osem umetnikov, ki po besedah programske vodje festivala Neje Tomšič na prvi pogled morda ne predstavljajo krajin, a si organizatorji želijo, da bi obiskovalci nanje pogledali "kot na neke nove zvočne in svetlobne različice krajin".

Obiskovalci razstave se bodo znašli med avtomatiziranim pišem vetra v krošnjah dreves Nizozemke Gabey Tjon a Tham, zvočni odsevi v kinetični skulpturi Soundman Nizozemca Mika Rijnierseja, osvetljene krajine Dominika Mahniča, ki bo prvič predstavil še serijo plastik Poosebljeni objekti ter kompozicije podmorskih zvočnih krajin Aquatocene Robertine Šebjanič. Postavitev bosta uvedla performans Ventorgano avstrijskega umetnika Andreasa Trobollowitscha ter osem-kanalna prostorska kompozicija Souvenir "Razkritje" Britanca Alastaira McNeilla.

Postapokaliptični film ceste

V sredo bo sledil avdiovizualni večer, ki prinaša dvojni koncert v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Kinom Šiška. V kinoteki bo predstavljen avdio-vizualni koncert Kentaver, nastal za istoimenski album ustvarjalca Francka Vigrouxa, ki ga je z vizualijami podprl Kurt d'Haeseleer. Postapokaliptični film ceste se zvočno in vizualno intenzivno loteva razpadanja narave in sveta brez ljudi. Dogajanje bodo nadaljevali v Šiški, kjer se obeta potopitev v klavirske interpretacije kvantne fizike v izvedbi srbskega dua LP.

V četrtek bodo umetniki spregovorili o svojem delu. Rijnierse bo predstavil pomen optike na primeru dela Soundman, spregovorila bo še Katarina Petrović, ki pri MoTA gostuje pod okriljem organizacije V2_Lab iz Rotterdama. Predstavila bo svoj projekt v teku Zbirke ničev: Svet. Od glasbenih gostov bosta svoje delo predstavili glavni zvezdi letošnje izdaje - Machine Woman in AtomTM. Zvečer bo v Pritličju sledil koncert turškega dua FezayaFirar.

Nemške legende elektronske glasbe

Osrednji koncert letošnje Sonice se bo zgodil v petek v CUK Kino Šiška, kjer bodo nastopile nemške legende elektronske glasbe Flanger. Uwe Schmidt in Burnt Friedman sta lani izdala album Lollopy Dripper in pripravila izreden živi nastop, ki vključuje modularne sintetizatorje, računalnike in posebne učinke. Schmidt bo v Šiški nastopil tudi v koži AtomTM, za ogrevanje pa bo nastopil udarni dvojec Warrego Valles, ki ga sestavljata Nina Hudej in Nina Belle.

Po koncertu se bo dogajanje iz Šiške preselilo v Tovarno Rog, kjer bosta nastopili zvočna in vizualna umetnica, Rusinja Machine Woman,ter berlinska producentka Ziur, ki veljata za dve od najvznemirljivejših imen nove generacije berlinskega techna. Spremljali ju bosta slovenski DJ-ki Nina Hudej in R36.

V skladu z osrednjo temo festivala bodo sklepni dogodek postavili v naravo, in sicer na dvorišču ustvarjalnega središča Švicarija v Parku Tivoli. Že popoldan bo na sporedu glasbeno-programerska delavnica GranuRise, ki ji bo sledil jam session in nastop improvizacijske noise skupine Kikimore. Pod večer bo festival sklenil koncert nemškega zvočnega eksperimentatorja Jana Jelineka, z uvodom v Avstraliji rojene Battle-ax na violi in elektroniki.

M. K.