Folklorni kimavčevi večeri na Ptuju, osrednji gostje Lado s Hrvaške

Mednarodni festival ljudske kulturne dediščine

15. september 2017 ob 11:12

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Z nastopom Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane in Akademske folklorne skupine Študent iz Maribora se bodo na Ptuju začenjajo 7. Folklorni kimavčevi večeri.

Festival, namenjen predstavitvi lokalnih folklornih skupin, tradicije in običajev ljudske kulturne dediščine, letos gosti tudi mednarodno priznani hrvaški ansambel Lado.

Folklorni kimavčevi večeri v organizaciji ptujske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) so mednarodni festival ljudske kulturne dediščine, na katerega so vsako leto vabljene folklorne skupine, skupine ljudskih pevcev in ljudskih godcev, ki poustvarjajo in predstavljajo avtentične plese, pesmi, glasbo in običaje regije, v kateri delujejo.

"Nastopi temeljijo na podajanju in predstavljanju preteklosti skozi umetnost, zaradi česar se ohranja zavest in pomembnost naše zgodovine. V šestih letih je festival gostil več kot 14 mednarodnih folklornih skupin ter 12 skupin iz Slovenije," pojasnjujejo na skladu.

Poseben gost letošnjega festivala je hrvaški folklorni ansambel Lado, ki se bo slovenskemu občinstvu predstavil v soboto zvečer v športni dvorani Osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju. Po navedbah organizatorjev gre za enega najboljših profesionalnih folklornih ansamblov na svetu. Skupina 38 plesalcev, ki so hkrati tudi pevci, nastopa v spremljavi 14 glasbenikov, ki preigravajo na 80 ljudskih in klasičnih instrumentov, in se ponaša z zbirko 1.200 izvirnih narodnih noš izjemne vrednosti, zato je vsak njihov nastop svojevrstna revija hrvaške tradicionalne oblačilne kulture.

Lado je leta 2002 predstavljal Evropo na VI. Svetovnem simpoziju zborovske glasbe v Minneapolisu in nastopal na mnogih svetovnih odrih, od Royal Albert Hall v Londonu do newyorškega Broadwaya, prav tako pa tudi v številnih mednarodnih opernih hišah, na festivalih, svetovnih razstavah in olimpijskih igrah. Za svoje delo in spodbujanje ljudske dediščine je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim nagrado porin za življenjsko delo in plaketo predsednika Republike Hrvaške za 60 let umetniškega delovanja.

Tridnevni Folklorni kimavčevi večeri napovedujejo temo prihodnjega Tedna ljubiteljske kulture, ki ga bo JSKD organiziral maja prihodnje leto in bo posvečen nesnovni kulturni dediščini.

A. K.