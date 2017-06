Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Na sliki je pročelje nekdanje špecerije Wing Woo na Wellingtonski ulici; kolonialna stavba datira v sedemdeseta leta 19. stoletja. Foto: Reuters Eden izmed članov kolektiva HK Urbex si v opuščeni rezidenčni stavbi ogleduje najden časopis - iz leta 1982. Foto: Reuters V imenu svoje misije so splezali tudi na zapuščene barake britanske vojske. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Urbani "arhivisti" izginjajočega Hongkonga

HK Urbex, kolektiv "urbanih raziskovalcev"

13. junij 2017 ob 19:04

Hongkong - MMC RTV SLO/Reuters

Dvajset let po tem, ko je Velika Britanija Hongkong vrnila kitajskim oblastem, skuša zadnje sledi kolonialistične arhitekture dokumentirati skupina mladih alternativcev.

Ogromno starih stavb so mestne oblasti v zadnjih dveh desetletjih seveda porušile - narediti je bilo treba prostor za novogradnje na parcelah, ki so med najdražjimi na svetu. Kdaj se je torej začel aktivizem, ki se bori za ohranjanje hongkonške kulture? Številni kot enega izmed prelomnih incidentov navajajo leto 2007 in proteste proti podrtju Kraljičinega pomola, simbolične točke v mestu, ki je skoraj pol stoletja zaznamovala ceremonialne prihode in odhode britanske monarhije, tudi kraljice Elizabete II.

"Urbani raziskovalci", ki so zbrani v skupino HK Urbex, so se leta 2013 začeli ukvarjati s kratkočasnim konjičkom, ki se je do danes razrasel v misijo: sestavili bi radi arhiv kolonialne arhitekture mesta. Skupina, v kateri je osem članov, najprej več tednov (ali mesecev) preučuje zapuščene lokacije, nato pa jih temeljito dokumentira ter fotografije in posnetke objavi na družbenih omrežjih. Na ta način so "arhivirali" že več kot 50 lokacij po Hongkongu.

Adrenalinski šport

Na kratkih posnetkih lahko vidimo zamaskirane silhuete, ki z baterijo svetijo skozi rešetke opuščenih celic za politične zapornike, ki plezajo čez kupe odvrženih filmskih trakov in plakatov v praznem filmskem studiu in ki se plazijo ob stenah predora, ki je bil med drugo svetovno vojno zaklonišče pred zračnimi napadi.

Bo čez dvajset let sploh še kaj ostalo?

"Bojim se, da čez dvajset let ne bo ostalo nič več hongkonške dediščine in samosvoje arhitekture, kakršne ne najdeš nikjer na svetu," opozarja eden izmed soustanoviteljev skupine, ki pa se noče predstaviti z imenom. Odločili so se za anonimnost, saj bi jim zaradi motenja posesti lahko grozila aretacija. "Vlada bi se seveda morala bolj zavzeti za ohranjanje teh krajev, saj to pomeni tudi ohranjanje hongkonške identitete."

Uradni mlini meljejo (pre)počasi

Trenutno je v Hongkongu pred rušenjem zaščitenih 114 stavb in kulturnih spomenikov, več kot tisoč zgradb ima status zgodovinske gradnje, ki ga dodeljuje vladni Urad za antikvitete in spomenike. V zadnjih desetih letih, odkar je vlada prvič predstavila svojo strategijo ohranjanja kulturne dediščine, so - po njihovih lastnih podatkih - "revitalizirali" 19 zgodovinskih stavb. "Ohranjanje zgodovinskih stavb je v Hongkongu na točki, ko zahteva tudi napore onkraj vladnih," dodajajo.

A. J.