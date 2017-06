Foto: Železniška postaja Zahe Hadid "bogu za hrbtom" končno odprta

Sodoben objekt na jugozahodu Italije

13. junij 2017 ob 13:45

Neapelj - MMC RTV SLO

Po več letih zapletov in tudi prepirov so naposled le odprli velikansko železniško postajo na jugozahodu Italije, ki jo je zasnovala v preteklem letu umrla zvezdniška arhitektka Zaha Hadid – vendar kritiki govorijo o "katedrali bogu za hrbtom".

Začetki te sodobne železniške postaje segajo v leto 2003, ko je bilo britanski arhitektki iraškega rodu Zahi Hadid (1950-2016) na podlagi mednarodnega razpisa zaupano oblikovanje objekta. Po več težavah, ki so ustavile postavitev, je gradnja v zadnjih dveh letih le prišla do cilja in tako je gradbeno podjetje Astaldi dokončalo objekt v vrednosti 60 milijonov evrov.

Manj kot ura vožnje do italijanske prestolnice

Gre za 400 metrov dolgo štirinadstropno konstrukcijo, ki se razteza na površini treh hektarjev. Zgradba vključuje tudi več prodajaln in poslovnih prostorov ter seveda vse drugo, kar naj bi vsebovala železniška postaja. Postaja hitre železnice se nahaja na severovzhodnem delu mesta Afragola, ki leži v pokrajini Neapelj.

Pot iz Rima do Afragole, ki znaša dobrih 200 kilometrov, z uporabo obstoječe hitre linije traja le 55 minut. Do Afragole bo sprva vsakodnevno vozilo 18 vlakov, ki jo bodo povezali z večjimi mesti vzdolž osi sever-jug med Torinom in Salernom. Druga faza gradnje naj bi se zaključila šele leta 2022, ta pa bo prinesla povezave še z več nadaljnjimi mesti.

Veličasten objekt sredi revščine

Vendar kritiki že zdaj opominjajo na precejšnji nesmisel tako veličastne konstrukcije na tej lokaciji, eden izmed osrednjih argumentov je tudi, da postaja pravzaprav ne ponuja povezave z bližnjim Neapljem. Sicer je Afragola znana kot sedež enega največjih klanov italijanske cammore, mesto pa trpi tudi zaradi prenaseljenosti in visoke stopnje nezaposlenosti.

Železniško postajo v Afragoli je v preteklem tednu slovesno odprl italijanski predsednik vlade Paolo Gentiloni, obratovati pa je začela v nedeljo, 11. junija. Gentiloni se je na postajo pripeljal s hitrim vlakom Freccciarossa 1000, med drugim v spremstvu ministra za infrastrukturo in transport Graziana Delria, predsednice in predsednika uprave Italijanskih državnih železnic Gioie Ghezzi in Renata Mazzoncinija.

