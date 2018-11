Hockney pri 81 najdražji še živeči umetnik, z naskokom pred Koonsa

Ikonična podoba prizora ob bazenu

16. november 2018 ob 09:08,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 09:21

New York - MMC RTV SLO, STA

Newyorška dražbena hiša Christie's je slovito sliko Davida Hockneya Portret umetnika (Bazen z dvema figurama) prodala za več kot 90 milijonov dolarjev, kar je rekord za kako delo še živečega umetnika.

Poznavalci so predvidevali, da bi slika utegnila doseči 80 milijonov, a so se, potem ko je cena presegla 70 milijonov dolarjev, v desetminutni bitki dveh dražiteljev prek telefona stvari odvile tako, da je kladivo padlo pri 90,3 milijonih. Pri Christie's, kjer so delo opisali kot "eno velikih mojstrovih moderne dobe", niso razkrili ne identitete prodajalca ne kupca, se pa govori, da naj bi sliko na dražbo dal angleški milijarder Joe Lewis, lastnik angleškega nogometnega kluba Tottenham Hotspur. Lewis, ki je strasten zbiratelj umetnin, ima sicer v svoji zbirki med drugim dela Picassa, Chagalla, Matissea in Luciana Freuda.

Zdaj 81-letni Hockney je delo naslikal na začetku 70. let, velja za eno najprepoznavnejših stvaritev yorkshirskega umetnika, ki se je v 60. preselil v Los Angeles. Kompozicija dveh figur je nastala iz dveh ločenih fotografij, ki sta se po naključju znašli druga ob drugi na tleh njegovega ateljeja. "Na eni je bila oseba, ki plava pod vodo, na drugi pa deček, ki zre v nekaj na tleh," so pri Christie's citirali Hockneyja, ki je dodal, da se mu je zamisel, da bi naslikal dve figuri v različnih slogih, zdela tako privlačna, da se je nemudoma lotil slikanja.

"Obseden" z bazeni ob kalifornijskih vilah

Prvi izdelek je umetnik po več mesecih dela in predelovanja uničil, a se je aprila 1972 vrnil h konceptu in delo, za katerega je nove fotografije po zgledu izvirne kompozicije posnel v vili pri Saint-Tropezu in v Londonu (model za lik moškega, ki zre v bazen, je bil njegov takratni partner Peter Schlesinger), nato pa se zaprl v svoj londonski studio in dva tedna delal po 18 ur na dan, dokončal zadnji hip pred odprtjem razstave v newyorški galeriji Andreja Emmericha.

Losangeleški bazeni so bolj po naključju kot ne postali eden glavnih Hockneyjevih motivov v 60. in 70., Portret umetnika (Bazen z dvema figurama) pa velja za vrhunec njegovega ustvarjanja - čeprav je morda še širše prepoznavna podoba njegova slika A Bigger Splash (Še večji pljusk) -, saj združuje njegove najbolj ikonične motive. Delo se je znašlo v središču biografskega filma o Hockneyju Jacka Hazana iz leta 1974, uvrstili so ga tudi na naslovnico retrsopektive slikarjevih del v Tate Britain, ki je postala najbolj obiskana razstava v teh galeriji vseh časov, videlo jo je pol milijona ljudi.

Prodaja Hockneyjeve mojstrovine je z naskokom ztasenčila prejšnji rekord ameriškega umetnika Jeffa Koonsa, čigar skulpturo iz nerjavečega jekla Pes iz balonov so leta 2013 prodali za 58 milijonov dolarjev.

A. K.