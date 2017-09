Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sliko Judita obglavlja Holoferna je leta 2014 lastnik vile blizu Toulusa odkril na podstrešju med iskanjem izvora zamakanja v hiši. Foto: Reuters Caravaggio, veliki predstavnik baročne umetnosti, je bil znan po divjem življenju, ki so ga določali številni pretepi, leta 1606 pa je bil obtožen uboja rimskega mladeniča. V nepojasnjenih okoliščinah je umrl štiri leta pozneje. Portret slikarja, ki ga je okoli leta 1621 narisal Ottavio Leoni. Foto: Wikipedia Načrtujejo tudi razstavni program, v sklopu katerega bodo v prihodnjih treh letih Caravaggiova dela predstavili v nekaterih najpomembnejših svetovnih muzejih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izvirni Caravaggio ali ponaredek? Avtentičnost bodo ugotavljali na novem inštitutu.

Del posvečen tudi razstavni dejavnosti

18. september 2017 ob 16:44

Rim - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je pred nekaj leti slika iz 17. stoletja razdelila strokovnjake – del jih je trdil, da je platno delo velikega Caravaggia, drugi pa so bili do atribucije zadržani - so v Rimu sklenili, da temu znamenitemu baročnemu slikarju posvetijo inštitut. Ta bo v prvi vrsti namenjen prav reševanju tovrstnih dilem, torej prepoznavanju avtentičnih Caravaggiovih umetnin.

Inštitut, ki bo namenjen proučevanju umetnosti italijanskega baročnega slikarja Caravaggia, ustanavlja Galerija Borghese v sodelovanju z rimsko modno hišo Fendi.

Ustanovitev inštituta je spodbudila vrsta ponaredkov umetnikovih del v zadnjem času. Zadnji odmevnejši primer je prav omenjena slika, ki so jo leta 2014 našli na podstrešju v bližini Toulousa na jugu Francije. Gre za upodobitev Judite, ki obglavlja Holoferna. Sliko je družina poverila pariškemu trgovcu z umetninami Ericu Turquinu, ki se je po oceno obrnil na več strokovnjakov. Del umetnostnozgodovinske stroke trdi, da je delo naslikal eden največjih mojstrov svojega časa Caravaggio, drugi pa mirijo navdušenje, saj naj bi bila kvečjemu delo mojstrovega flamskega naslednika Louisa Finsona.

Iz Galerije Borghese v muzeje sveta

Po besedah direktorice Anne Coliva v Galeriji Borghese upajo, da bo novo ustanovljeni inštitut pritegnil poznavalce Caravaggiovega dela z vsega sveta. Ob raziskovalnem delu bo inštitut del dejavnosti posvečal tudi predstavljanju Caravaggiova dela javnosti, in sicer predvsem približevanju mojstrovih del v lastni zbirk. Njegove slike bodo torej predstavili v nekaterih najpomembnejših svetovnih muzejih. Kot prvega so napovedali Muzej Getty v Los Angelesu, kjer bodo 21. novembra razstavili tri Caravaggiova dela iz zbirke Galerije Borghese.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610) je bil vodilen predstavnik italijanskega zgodnjebaročnega slikarstva, ki je ne le na Apeninskem polotoku, temveč po celotni Evropi pritegnil močno nasledstvo. Z uporabo chiaroscura je dosegal dramatičnost, ki je ustrezala protireformacijskim hotenjem, prav tako s svojim izrazitim naturalizmom, zaradi katerega so protagonisti na nekaterih sakralnih prizorov bližje ljudem iz ulice kot odmaknjenim svetniškim figuram. S svojim smelim pristopom je vidno predrugačil slikarstvo in v umetnosti stare celine povzročil pravo revolucijo. Sledile so mu generacije umetnikov, ki jim pravimo caravaggisti. Slikarja naglega temperamenta (po enem od številnih pretepov, v katerih se je znašel, je bil obtožen umora), ki je bil v poznejših stoletjih sicer pozabljen, ponovno pa odkrit v sredini 20. stoletja, cenimo danes kot enega največjih mojstrov v zgodovini umetnosti.

M. K.