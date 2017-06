Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstavo lahko ujamete do 27. avgusta. Foto: Galerija Vžigalica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako oddaljen je v resnici svet, v katerem bodo ljudi nadomestili stroji?

Skupinska razstava Svet brez nas - Zgodbe o dobi nečloveških akterjev

27. junij 2017 ob 20:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Premišljevanje o tem, kaj bi za človeštvo pomenilo, ko bodo njegove roke v celoti zamenjali stroji, imajo v umetnosti že dolgo zgodovino. A če so bila prva tovrstna literarna in cineastična razmišljanja desetletja oddaljena od takšne prihodnosti, ja danes ta nevarno blizu. O tem, kakšen bo svet brez naz, tokrat razmišljajo v Galeriji Vžigalica v Ljubljani.

Na skupinski razstavi se več umetnikov ozira proti svetu prihodnosti, v katerem bi ljudi nadomestili stroji in v katerem bi se nečloveške življenjske oblike izkazale za bolj prilagodljive od človeka. Naslovili so jo Svet brez nas - Zgodbe o dobi nečloveških akterjev, postavila pa jo je nemška kustosinja Inke Arns.

Razstavljena dela si ne zamišljajo postapokalištičnega scenarija, ampak slikajo svet, ki je rezultat postopnega razvoja, katerega začetki segajo v našo dobo. V "svetu brez nas" bodo ljudi nadomestili stroji, umetno inteligenco bo optimizirala druga umetna inteligenca in algoritme bodo programirali drugi algoritmi, sposobni samostojnega učenja. Tako bo lahko nastal radikalno drugačen svet. Nastopila bo doba nečloveških akterjev, ki se je, čeprav neopazno, v resnici že začela.

Če je bilo nekoč orodje za ustvarjanje sveta brez nas stvar bodočnosti, ga imamo zdaj pri roki. Stroji zmorejo prevajati in transkribirati besedila, po cestah se vozijo avtomobili brez voznikov. Že leta 2009 so tretjino vseh delnic v Evropski uniji in Združenih državah Amerike trgovali algoritmi.

Kakšne oblike življenja bodo "bivale" v postantropocenu?

Naraščajoč vpliv nečloveških akterjev v našem vsakdanjem življenju je kontekst, v katerega so postavljene zgodbe več filmskih uspešnic, v zadnjih letih denimo Ona (2013), in televizijskih serij, kot sta Črno zrcalo (Black Mirror, 2011) in Resnični ljudje (Äkta människor, 2012). Temi se posveča tudi sodobna medijska umetnost. Umetniki, ki razstavljajo v Galeriji Vžigalica, raziskujejo možnosti postčloveške ekologije - v postantropocenu, dobi, v kateri bodo nadzor prevzele druge oblike "življenja", kot so algoritmi, umetna inteligenca, umetno ustvarjeni nanodelci, gensko spremenjeni mikroorganizmi in navidezno pošastne rastline.

Svoja dela predstavljajo Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, Timo Arnall, Sidsel Meineche Hansen, Ignas Krunglevicius, Mark Leckey, Nicolas Maigret & Maria Roszkowska, Eva & Franco Mattes, Yuri Pattison, Sascha Pohflepp, Suzanne Treister, Addie Wagenknecht in Pinar Yoldas.

Postavitev Svet brez nas so prvič predstavili lani v Dortmundu. Ljubljanska različica prinaša izbor z dortmundske razstave, dodanih pa mu je tudi nekaj del z razstave alien matter (Tuja snov), ki jo je prav tako pripravila kustosinja Inke Arns. Ta bo uro pred odprtjem razstave v Mestnem muzeju Ljubljana spregovorila na predavanju z naslovom Od tuje snovi do Sveta brez nas. Konec poletja se razstava kot del projekta State Machines - Umetnost, delo in identiteta v času globaliziranih algoritmov seli na Reko.

M. K.