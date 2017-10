Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Arhivska gradiva hranijo tudi številne nepovedane zgodbe. Foto: BoBo Kaja Širok je predsednica slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) in direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v

Kako pristopiti k zamolčanim temam zgodovine?

Mednarodna konferenca

5. oktober 2017 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Muzeji veljajo za institucije, ki na in med svojimi zidovi razkrivajo preteklost, na dvodnevni mednarodni konferenci pa bodo udeleženci v ospredje postavili njihovo vlogo kot nosilcev družbenih sprememb. Med drugim bodo skušali osvetliti, kako muzeji pristopajo k težkim ali zamolčanim zgodovinskim temam.

"Odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost izražanja, česar ni mogoče ubesediti, so naloge, ki jih morajo muzeji opravljati kot aktivni sooblikovalci družbe. Lahko pomagajo doseči miroljubne rešitve travmatičnih dogodkov iz preteklosti in spodbuditi razumevanje zgodovine, ki z izmenjavo znanj zajema več vidikov," so v vabilu na dogodek zapisali v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki je eden od sodelujočih pri konferenci, ki so jo naslovili Muzeji in zamolčane zgodovine. Med spominom in pozabo.

Med sodelujočimi na konferenci organizatorji izpostavljajo zgodovinarko, kuratorko in kreativno vodjo Hiše evropske zgodovine v Bruslju Tajo Vovk van Gaal, ki bo tudi odprla konferenco. V svojem prispevku bo spregovorila o spornih zgodovinah skozi prizmo evropskega pristopa.

Kaj z muzeji, ki so nenadoma postali nezadostni?

Kot je dejala predsednica slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) in direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kaja Širok je cilj konference je nekako osvetliti vlogo muzejev pri preučevanju in predstavljanju težkih zgodovinskih tem, torej tistih zgodb, ki se niso vpele v neke nacionalne zgodovine in ki enostavno do desetletij nazaj niso bile prikazane ali povedane. Ob tem Širokova izpostavlja tudi druge predavatelje. "Imamo zgodbe z bivšega območja Jugoslavije oziroma naracije muzejev revolucije. To je, na kakšen način so se v posameznih državah lotili teh muzejev, ki so nenadoma postali nezadostni oz. zavrženi," je pojasnila. Ob tem je izpostavila zgodbo muzeja v Sarajevu, kot jo bo predstavila njegova direktorica Elma Hašimbegović, pa tudi zgodbe iz Istre Neže Čebron Lipovec.

Konferenco pripravlja Icom Slovenija v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije, oddelkom za sociologijo na ljubljanski filozofski fakulteti in Muzejem novejše zgodovine Slovenije.

K. T.