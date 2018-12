Kapoor dosegel poravnavo z ameriško Nacionalno strelsko zvezo glede "odvratnega" videa

Umetnikova skulptura se je znašla v videu NRA-ja

Britansko-indijski umetnik Anish Kapoor je dosegel poravnavo z ameriško Nacionalno strelsko zvezo (NRA), ki jo je tožil zaradi neavtorizirane uporabe podobe njegove velike skulpture Cloud Gate v Chicagu, med lokalci znane kot Fižolček.

Ena najbolj znanih stvaritev Anisha Kapoorja se je namreč lani znašla v NRA-jevem enominutnem videospotu, naslovljenem The Violence of Lies (Nasilje laži). "NRA-jeva morasta, nestrpna in razdiralna vizija sprevrača vse, kar Cloud Gate - in Amerika - predstavljata," je zapisal Kapoor v objavi na enem izmed družbenih omrežij.

Kapoor je že takrat zahteval, da odstranijo podobo njegovega dela iz svojega videospota v skladu s pritožbo, ki jo je vložil na okrožnem sodišču v Illinoisu. Orožarska zveza je takrat zavrnila izpolnitev njegovega zahtevka, zato se je Kapoor odločil, da jo toži za 150 tisoč dolarjev odškodnine zaradi kršitve avtorskih pravic.

Verjeti v grozljivega Drugega

V lanskem odprtem pismu je zapisal, da "Oglas NRA [...] poskuša razvneti strah in sovraštvo." Nacionalna strelska zveza igra na karto "najosnovnejših in najbolj prvinskih impulzov preganjavice, konfliktov in nasilja ter jih uporablja z namenom vnašanja razkola, s katerim utemeljuje svoja najbolj regresivna stališča. V tem je skrita nuja, da verjamemo v grozljivega Drugega, ki je drugačen od nas samih ... Videospot NRA-ja daje glas ksenofobnemu strahu in poziva k oboroževanju prebivalstva proti izmišljenemu sovražniku," je še zapisal umetnik.

Njegovo skulpturo je mogoče v videu zaznati med nekaterimi drugimi razpoznavnimi lokacijami ameriških mest, med drugim od napisa na hollywoodskih gričih do newyorške zgradbe Renza Piana in koncertne dvorane Walt Disney, ki jo je zasnoval Frank Gehry. Kapoorjeva kar 110 ton težka, 20 metrov dolga, 13 metrov široka in 10 metrov visoka skulptura se v centru Chicaga nahaja od leta 2004 in je ena največjih plastik na svetu.

NRA je svoj video naslovil torej Nasilje laži, v njem pa nastopa predstavnica zveze Dana Loesch, ki svari pred nevarnostmi, ki jih neimenovani "oni" predstavljajo za svobodo. Njen nagovor se začne z besedami: "Svoje medije uporabljajo za izvrševanje atentata na resnične novice."

Ne gre zgolj za avtorske pravice

NRA je zdaj pristal na umik podobe skulpture iz svojega videa kot del izvensodne poravnave, poroča britanska tiskovna agencija PA. V izjavi, objavljeni v četrtek, je zapisal, da je ta "odvratni" video "deloval v smeri spodbujanja strahu, sovražnosti in delitev v ameriški družbi."

"To ni zgolj zmaga v obrambi avtorskih pravic mojega dela, temveč tudi izjava, da držimo s tistimi, ki nasprotujejo strelskemu nasilju v Ameriki in drugod," je še dodal 64-letni umetnik. Ob tem je pozval NRA, naj donira milijon dolarjev dobrodelnim ustanovam, ki pomagajo žrtvam nasilja v ZDA. Kot poroča CNN, zveza za zdaj še ni komentirala situacije.

