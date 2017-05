Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbor za gospodarstvo je vladi predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za kulturni turizem na ravni države in občin, ki bi odboroma vsako leto poročala o stanju na tem področju. Foto: BoBo Skupna seja je sovpadla z nastajanjem državnih strategij za turizem in za kulturno dediščino, zato je odbor za gospodarstvo resornemu ministrstvu predlagal, da v strategijo o razvoju turizma vključi poglavje o kulturnem turizmu. Foto: BoBo Ob dejstvu, da bo leto 2018 hkrati leto evropske kulturne dediščine, je državna sekretarka Damjana Pečnik pripomnila, da kulturna dediščina ni samo breme, ampak ima največkrat tudi gospodarske učinke. Foto: Goran Rovan Uršula Cetinski je za ohranjanje kulturne dediščine predlagala čimprejšnjo pripravo t. i. zakona o kulturnem evru. Foto: Nada Žgank Poslanci so v razpravi opozorili na nekatere pomanjkljivosti kulturnega turizma, kot primer dobre prakse pa je bil večkrat omenjen Podčetrtek Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Kulturna dediščina ni samo breme, ampak ima tudi gospodarske učinke"

Odbora DZ za kulturo in gospodarstvo o večjem vključevanju kulture v turizem

19. maj 2017 ob 20:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija ima izjemen potencial v kulturnem turizmu, ki pa je v veliki meri še neizkoriščen, a posamični primeri kažejo zglede, je prepričan minister za kulturo Tone Peršak. Razmisliti bi bilo treba o promociji in o tem, kako podajati zgodbe, dodaja, saj so po njegovem mnenju te pomembnejše od atraktivnosti lokacij.

Vprašanje kulturnega turizma je bila tema skupne seje odbora DZ-ja za kulturo in gospodarstvo. Ker je sovpadla z nastajanjem državnih strategij za turizem in za kulturno dediščino, je odbor za gospodarstvo resornemu ministrstvu predlagal, da v strategijo o razvoju turizma vključi poglavje o kulturnem turizmu.

Odbor je po seznanitvi s trenutnim stanjem in izzivi, ki jih prinaša kultura v turizmu, kar bo tudi nosilna tema promocije turizma v letih 2018 in 2019, vladi predlagal da ustanovi medresorsko delovno skupino za kulturni turizem na ravni države in občin, ki bi odboroma vsako leto poročala o stanju na tem področju. Odbor za kulturo se bo zaradi nesklepčnosti o sklepih današnje seje izrekel prihodnjič.

Potreben je skupen pristopom različnih resorjev

Predsednik odbora DZ-ja za kulturo Dragan Matić meni, da je več kot jasno, da imata kultura in kulturna dediščina v turizmu velik pomen, projekcije svetovne turistične organizacije pa napovedujejo, da bo kulturni turizem do leta 2020 postal prevladujoči segment v tej panogi. Sinergije med kulturo in turizmom, ki bodo rezultirale v čim boljšem izkoristku kulturnega turizma v Sloveniji, je po njegovih besedah mogoče doseči le s skupnim pristopom različnih resorjev in deležnikov.

Državna sekretarka Damjana Pečnik je ob dejstvu, da bo leto 2018 hkrati leto evropske kulturne dediščine, pripomnila, da kulturna dediščina ni samo breme, ampak ima največkrat tudi gospodarske učinke.

Da bi Slovenija postala petzvezdnična destinacija

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je dejala, da je Slovenska turistična organizacija že pripravila operativni načrt trženja turizma in promocije, tudi na področju digitalizacije. Že skoraj v sklepni fazi je tudi strategija rasti slovenskega kulturnega turizma, pri kateri sodelujejo ljudje z različnih področij, saj si želijo, da bi "Slovenija postala petzvezdnična destinacija za doživetja".

Dobrodošli novi vpisom Unescov seznam

Kot eno od prednosti Slovenije zaznava v razpršenosti kulturnega turizma od Goričkega do Pirana in od Alp do Bele krajine. K temu lahko pripomore tudi nekaj vpisov na Unescov seznam svetovne dediščine, pa tudi "vsak dodatni vpis že na poskusni seznam lahko doprinese k nadaljnjemu oblikovanju produkta, k zavedanju tega, kaj lahko Slovenija ponudi gostom".

Nujna je usklajenost z različnimi resorji

Za dosego ciljev, to je 3,7 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj, je po njenih besedah še potrebno povezovanje in usklajenost z različnimi resorji. Predlagali bodo oblikovanje posebnega sklada za povratna in nepovratna sredstva za tiste, ki bi v kulturnem turizmu prepoznali poslovno priložnost.

Uršula Cetinski je kot predsednica Nacionalnega sveta za kulturo pozvala k pripravi strategije kulturnih festivalov po vzoru ljubljanske strategije kulturnega turizma, njeni izsledki pa naj se vključijo v strategijo turizma ter nacionalni program za kulturo. Za ohranjanje kulturne dediščine pa je predlagala čimprejšnjo pripravo t. i. zakona o kulturnem evru.

Poziv k sinhronizaciji lokalnih kulturnih programov z državno ravnjo

Jadranka Plut iz društva Asociacija je predlagala raziskavo o tem, kako nevladne organizacije prispevajo k razvoju turizma, obenem je pozvala k sinhronizaciji lokalnih kulturnih programov z državno ravnjo. Predsednica zveze teh društev Mija Aleš meni, da bi v kulturnem turizmu veljalo izrabiti tudi potencial ljubiteljskih kulturnih društev.

Podčetrtek, primer dobre prakse

Poslanci so med drugim opozorili na nekatere pomanjkljivosti kulturnega turizma, kot primer dobre prakse pa je bil večkrat omenjen Podčetrtek. Aniti Koleša (SMC) se zdi nenavadno, da ena od slovenskih trgovinic ponuja skodelice in poslikave z deli Gustava Klimta, čeprav imamo svoje zgodbe, kot je Veronika Deseniška.

Saša Tabaković iz SMC-ja je spomnil na pomen kulturne diplomacije, ki bi lahko storila več na mednarodni ravni, gospodarstvo pa bi moralo začutiti potrebo po vlaganju v kulturo, da bi več sredstev ostalo za vsebine. S tem se je strinjal tudi Branislav Rajić (SMC), ki je dodal, da se težko odločamo za prodajo gradov, čeprav obstajajo možnost pogodb, s katerimi bi določili pogoje lastnikom.

"Šolstvo daje premalo poudarka kulturi"

Poslanec Marko Ferluga (SMC) meni, da bi lahko delali zgodbe tudi iz versko-kulturnega turizma, okrcal pa je šolstvo, da daje premalo poudarka kulturi. Tudi Anja Bah Žibert (SDS) je prepričana, da bi pri dogovarjanju o kulturnem turizmu moralo sodelovati še ministrstvo za izobraževanje. Po njenem mnenju bi se lahko posvetili tudi družinskemu turizmu.

M. K.