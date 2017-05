Marjetica Mahne postala predsednica sveta Slovenske filharmonije

Kdaj bo na svetu govora o novem vodstvu SF-ja?

22. maj 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svet Slovenske filharmonije (SF), ki ga je konec aprila imenovala vlada, je na konstitutivni seji izvolili vodstvo, in sicer predsednico Marjetico Mahne in podpredsednika Borisa Renerja.

Na seji so podali kratko predstavitev razmer v SF-ju, na podlagi katere je svet zaprosil vodstvo SF-ja za določene dokumente, ki jih bo potreboval za preučitev razmer, je pojasnila Marina Kopše. Na drugi seji, ki bo prihodnji ponedeljek, 29. maja, pa bodo med drugim dopolnili oziroma posodobili poslovnik sveta. Na tretji seji, ki bo 31. maja, in na nadaljnjih pa nameravajo seznaniti z dokumentacijo in sprejeti nadaljnje ukrepe. Med drugim bi si, kot je povedala članica sveta zavoda, želeli tudi boljše sodelovanje s petčlanskim strokovnim svetom.

Na vprašanje, kdaj bo govora o vodstvu SF-ja, in sicer o novem umetniškem vodji in morebitnem novem direktorju, je Kopšetova odvrnila, da je za zdaj še prezgodaj za napovedi, je pa novoustanovljeni svet eden od začetnih korakov na tej poti.

Spomnimo, da je nove člane sveta javnega zavoda 26. aprila imenovala vlada. Za mandatno dobo petih let so bili imenovani Boris Rener, Mojca Menart, Marjetica Mahne in Igor Teršar. Zaposleni v SF-ju pa so prejšnji teden v svet zavoda izvolili še Marino Kopše in Katarino Lenarčič.

Sprememba ustanovitvenega akta

Oblikovanje novega sveta javnega zavoda je bilo potrebno zaradi spremembe ustanovitvenega akta javnega zavoda. Vlada je ustanovitveni akt spremenila po stavki zaposlenih v orkestru SF, ki je bila uperjena proti direktorju zavoda Damjanu Damjanoviču in šefu dirigentu Urošu Lajovicu. Oba sta odhod s položajev sprva odklonila, nakar je Lajovic konec aprila zapustil SF.

S spremembami sklepa o ustanovitvi javnega zavoda je vlada članstvo v svetu SF razširila tako, da so po novem v njem štirje predstavniki ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, zaposlene pa namesto enega odslej zastopata dva člana, ki ju izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.

