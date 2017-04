Novi člani sveta SF-ja Rener, Mahnetova, Menartova in Teršar

Po novem šest članov zavoda, dva izvolijo zaposleni

26. april 2017 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Boris Rener, Mojca Menart, Marjetica Mahne in Igor Teršar so novi člani sveta Slovenske filharmonije, ki ga sestavljata še Marina Kopše in Katarina Lenarčič, ki so ju izbrali zaposleni.

Novo oblikovanje sveta zavoda je bilo potrebno zaradi spremembe ustanovitvenega akta javnega zavoda po stavki zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije. Ti so stavkali zoper direktorja zavoda Damjana Damjanoviča in šefa dirigentov Uroša Lajovica, ki je ta teden naznanil svoj odhod.

Po novem so v svetu zavoda štirje predstavniki ustanovitelja, in sicer strokovnjaki s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, zaposlene pa namesto enega člana predstavljata dva.

Akademski glasbenik Rener je med drugim več let vodil organizacijske enote Radiotelevizije Slovenija, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big banda RTV Slovenija. Med pomembnejšimi nalogami, ki jih je že opravljala Mojca Menart, so priprava glasbenih oddaj umetnostne, zlasti simfonične glasbe, glasbena kritika in publicistika. Bila je vodja Založbe ZKP RTV-ja ter tudi poslovna in programska direktorica SF-ja. Marjetica Mahne je zaposlena na ministrstvu za zdravje, prej je bila sekretarka na ministrstvu za finance, bila pa je tudi že članica sveta Slovenske filharmonije. Igor Teršar je v. d. direktorja direktorata za ustvarjalnost, predtem pa je bil na čelu Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

K. T.