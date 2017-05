Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oba dogodka prirejajo v okviru spremljevalnega programa retrospektivne razstave največjega vojnega fotografa vseh časov, Roberta Cape. Foto: Cankarjev dom Sorodne novice "Ko gredo fotografi na vojna območja, ne prirejajo poslovilnih zabav" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMC-jeva nagradna igra: Poslanstvo vojnega poročevalca od blizu

Spremljevalni program razstave Roberta Cape

29. maj 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Biti vojni poročevalec ni le poklic. Poklic traja osem ur na dan, pet dni na teden, vmes je še 22 dni dopusta. Vojno poročevalstvo je nekaj več kot poklic. Traja 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 366 dni na leto. Je tudi poslanstvo s svojimi etičnimi kodeksi, zavezami, ki ga ločujejo od poklica," je zapisal Ali Žerdin.

V sodelovanju s Cankarjevim domom podarjamo po dve vstopnici za predavanje in okroglo mizo na temo vojnega poročevalstva.

V četrtek, 1. junija, ob 20.00 bo v okviru spremljevalnega programa razstave Roberta Cape (v CD-ju je na ogled še do 27. avgusta) v sklopu Festivala Slovenia Press Photo2017 o svojih izsledkih predaval kanadski doktor psihiatrije Anthony Feinstein, profesor psihiatrije na Univerzi v Torontu in prejemnik Guggenheimove štipendije. Naslov njegovega predavanja se glasi Živeti v nevarnosti: Duševno zdravje vojnih poročevalcev.

V torek, 20. junija, ob 20.00 pa bodo na drugem delu okrogle mize Vojni poročevalec - poklic, stroka, poslanstvo sodelovali že omenjeni Feinstein; Remy Ourdan, francoski novinar, vojni dopisnik časopisa Le Monde; Laurent van der Stock, neodvisni vojni poročevalec in dopisnik časopisa Le Monde; Darko Bandić, dolgoletni fotograf agencije AP The Associated Press na Balkanu, Zohra Bensemra, alžirska fotografinja in novinarka. Povezoval bo Alain Mingam, član upravnega odbora organizacije Novinarji brez meja, kurator in fotograf.

MMC podeljuje par vstopnic za vsakega od omenjenih dogodkov. Da bi se uvrstili v žreb za vstopnice, nam do srede, 31. maja, do 10.00, na naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite pravilen odgovor na nagradno vprašanje:

Kdo sta bila pionirja slovenskega vojnega poročevalstva, ki sta umrla v Sarajevu?

Pri iskanju odgovora si lahko pomagate z napovedjo prve okrogle mize Vojni poročevalec - poklic, stroka, poslanstvo, ki bo v CD-ju že danes ob 20.00. Poleg svojih kontaktnih podatkov navedite še, ali bi se želeli udeležiti predavanja v sredo ali okrogle mize v četrtek.

