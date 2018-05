Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ko je bila Modiglianijeva serija leta 1917 prvič razstavljena, so te močne in čutne podobe šokirale javnost. Danes serija velja za enega najpomembnejših dosežkov sodobnega slikarstva. Foto: Reuters Na isti dražbi so za 36,9 milijona dolarjev prodali tudi Le Repos (Počitek), Picassovo študijo glave speče Marie-Thérèse Walter iz leta 1932. Foto: AP Dosedanji lastnik je sliko leta 2003 kupil za 26,9 milijona dolarjev - zdaj pa jo je prodal za 157 milijonov. Foto: AP Dodaj v

Modiglianijev akt nadaljuje trend vrtoglavih dražbenih cen

Na dražbi prodan za 157,2 milijona dolarjev

15. maj 2018 ob 13:23

New York - MMC RTV SLO, STA

Trg z umetninami je tako zasičen s presežniki, da nam visoke številke težko še pridejo do živega: Rockerfellerjeva zbirka je pravkar postala najdražje prodana zasebna zbirka, lani je Da Vincijev Odrešenik sveta postal najdražja na dražbi prodana umetnina - zdaj pa je svoj rekord podrla tudi dražbena hiša Sotheby's.

Ležeči akt umetnika Amedea Modiglianija je bil na ponedeljkovi dražbi hiše Sotheby's prodan za 157,2 milijona dolarjev. Slika z naslovom Nu couche (sur le cote gauche) (Ležeči akt (na levem boku)) je tako dosegla najvišjo ceno v zgodovini hiše Sotheby's in postala četrta najdražja umetnina, prodana na dražbi.

Ležeči akt je ena izmed slik iz slavne serije, ki jo je Modiglianiju naročil njegov pariški galerist Léopold Zborowski (v zameno za štipendijo, ki je znašala 15 frankov na dan). Dosedanji lastnik slike je bil zbiratelj John Magnier, ki je delo leta 2003 na dražbi kupil za 26,9 milijona dolarjev (to je bil takrat rekord za Modiglianijevo delo).

Modigliani je tako uradno tretji najdražji umetnik: pred njim sta le še Leonardo da Vinici in Pablo Picasso. Ni pa slika najdražje Modiglianijevo delo, prodano na dražbi. To še vedno ostaja umetnikov akt, ki je bil leta 2015 pri dražbeni hiši Christie's prodan za 170,4 milijona dolarjev.

Z galerijske stene v zasebno zbirko

Kar 147 centimetrov široka mojstrovina, ki je tudi največja Modiglianijeva slika, je bila vključena v nedavno umetnikovo retrospektivo v londonski galeriji Tate Modern. Umetnik je na njej upodobil žensko, ki leži na belo pregrnjenem ležišču in čez ramo zre v gledalca. Slika je bila del serije, v kateri je Modigliani na novo vzpostavil akt moderne dobe.

Ko je bila serija leta 1917 prvič razstavljena, so te močne in čutne podobe šokirale javnost. Danes serija velja za enega najpomembnejših dosežkov sodobnega slikarstva.

Modigliani je med letoma 1916 in 1919 ustvaril 22 ležečih in 13 sedečih aktov. Večino ležečih aktov je danes najti po muzejih, kot sta Muzej moderne umetnosti in Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku.

Amedeo Modigliani se je rodil leta 1884 v judovski družini v Livornu na severu Italije. Leta 1906 se je nastanil v Parizu, najprej na Montmartru in nato na Montparnassu, kjer je živel težko življenje, zaznamovano z alkoholom in finančnimi težavami. Umrl je leta 1920 zaradi tuberkuloznega meningitisa.

Najbolj poznan je po svojih aktih in slikarskih portretih, ki jih označujejo maskam podobni asimetrični obrazi in podaljšane oblike. V obdobju med letoma 1911 in 1913 pa se je popolnoma posvetil kiparstvu.

