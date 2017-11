Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med izkopavanji so odkrili dobro ohranjene ostanke razkošne rimske vile z mozaiki in freskami. Foto: Tonka Šoba/ZVKDS "Freske so izjemno lepe, barvite, nekateri so jih poimenovali kar celjski Pompeji." Foto: Tonka Šoba/ZVKDS Dodaj v

Na Muzejskem trgu v Celju bodo zaščitili freske iz 1. stoletja

"Celjski pompeji"

17. november 2017 ob 20:44

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjska občina bo na vzhodnem delu Muzejskega trga v Celju zgradila objekt za zaščito dragocenih fresk iz 1. stoletja in druge pomembnih ostalin preteklosti.

Podzemni objekt bo imel samo en prostor in bo s podzemnim hodnikom povezan s kletjo Stare grofije Pokrajinskega muzeja Celje. Skupna pogodbena vrednost dela znaša nekaj več kot 240.000 evrov. Za gradnjo objekta, v katerem bodo freske predstavljene in situ, torej na mestu samem, se je celjska občina odločila na podlagi zahteve zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pokrajinski muzej Celje sicer nadaljuje arheološke raziskave na Muzejskem trgu in izkopavanja. Kot je povedal direktor muzeja Stane Rozman, glede na to, da so preveč blizu Stare grofije in arkadnega hodnika, teh del ne morejo opraviti brez udeležbe gradbincev, ki bodo sproti utrjevali to, kar bo izkopano v arheoloških raziskavah, in pripravljali teren.

Prihodnje leto bo po zgledu arheološkega najdišča v Knežjem dvorcu, kjer je predstavljena rimska Celeia, tudi na Muzejskem trgu nastalo pravcato malo mesto pod mestom. Do končne podobe novega razstavišča bo treba opraviti še nekaj dela. Obiskovalci bodo v malem mestu pod mestom po besedah Rozmana res imeli kaj videti.

"Celjski pompeji"

"Freske so izjemno lepe, barvite, nekateri so jih poimenovali kar celjski Pompeji. Freske po svojem izvoru res segajo v čas druge polovice prvega stoletja, ki so bili Pompeji na vrhuncu moči," je dejal Rozman.

Celjska občina je sicer v rebalansu letošnjega proračuna zagotovila več kot 400.000 evrov za dokončanje naložbe na Muzejskem trgu. Kot je znano, so bile freske odkrite letos med obnovo trga in pričajo o bogati zgodovini Celja, so še sporočili s celjske občine.

G. K.