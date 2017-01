Nagradna igra: Andrej Rozman popelje v čas Valentina Vodnika

Praznovanje rojstva "pervega" moža na mnogo področjih

31. januar 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec tedna bi Valetnin Vodnik upihnil natanko 259 svečk. Ob rojstnem dnevu tega velikega pesnika, jezikoslovca, učitelja in časnikarja na Vodnikovi domačiji v Ljubljani pripravljajo bogat program. Na sporedu bo me drugim predstava Andreja Rozmana – Roze, dve vstopnici za ogled Vodnikove zgodbe pa lahko osvojite v naši nagradni igri.

V dopoldanskih urah vabijo v petek na ogled trenutne razstave Živel strip! Živela animacija! Tanje Komadina in Piermaria Cianija. Ob 17.00 bodo na svoj račun prišli otroci, za katere pripravljajo rajanje z zgodbami ob literarnem zemljevidu, ob katerem bodo spoznali, od kod prihajajo pisatelji, ki so jim pričarali tako čudovite zgodbe, kot je tista o Piki Nogavički. Po zemljevidu, ki je nova pridobitev domačije, bo otroke popeljala pripovedovalka Špela Frlic. Uro pozneje bodo popeljali po stalni razstavi Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca Valentina Vodnika.



Ob 19.00 bo sledila hišna uprizoritev Ljubljanski vodnik našel Vodnika, ki jo je o Vodniku, možu, ki je bil "pervi" na mnogih področjih, zasnoval Andrej Rozman – Roza. Igralec v vlogi Vodnika ob Alenki Tetičkovič kot samozaposleni novinarki v pogovoru zavrti čas za dve stoletji nazaj.



Kako do vstopnice?

V sodelovanju z Vodnikovo domačijo podarjamo dve vstopnici za ogled Rozmanove predstave. Ob svoji vsestranski dejavnosti je Valentin Vodnik na začetku urejal tudi prvi časopis v slovenskem jeziku, Ljubljanske novice. Na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si nam pošljite leto, ko so Ljubljanske novice začele izhajati. Med pravilnimi odgovori, ki bodo prispeli na naš naslov do jutri, 1. februarja, do 13h, bomo izžrebali dobitnico ali dobitnika dveh vstopnic za ogled petkove predstave. Ne pozabite pripisati podatkov za stik.



Praznovanje rojstva Valentina Vodnika ima v Šiški dolgo tradicijo. Njegovega dne so se radi spomnili že v 19. stoletju in tako denimo leta 1858 na predvečer praznika pripravili spektakularno spominsko slovesnost. V Šiško so jo ta večer mahnili številni ljubitelji kulture, ki so se na dvorišču in v pritličnih prostorih predajali navdušenemu vzklikanju in družabnemu veseljačenju. V nadstropni sobi, v izbi, kjer se je Vodnik rodil, pa je do tretje ure zjutraj rajala elita in se zabavala ob uprizoritvi izvirnega rituala z zdravico in razbijanjem kozarca.

M. K.