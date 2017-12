Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Poslikava v intenzivnih odtenkih rožnate in rdeče naj bi spodbudila razpravo o spolu in spolnosti. Foto: Reuters Razprava o teh temah v javnem prostoru je predpogoj za zdravo, nenasilno družbo. Dialog, ki poteka okrog feministične javne umetnosti, dviga ozaveščenost. Carolina Falkholt Le nekaj dni pred penisom je Švedinja v bližini dokončala ogromno poslikavo z motivom vulve, ki pa ni sprožila tako močnih odzivov, morda zato, ker je bila slika bolj abstraktna. Foto: Reuters

Newyorčani prepleskali kontroverzni penis

Vandalizem ali luciden komentar družbe?

29. december 2017 ob 13:09

New York - MMC RTV SLO

Predimenzioniran mural penisa, ki se je raztezal čez 4 nadstropja stanovanjske stolpnice - v newyorški soseski Lower East Side se je pojavil na božični večer - je le še spomin. Prepleskati ga je dal lastnik stavbe.

Stensko slikarijo, ki je prostor našla na stolpnici na ulici Broome, je naročila krajevna fundacija za ulično umetnost; naročilo je izpolnila švedska umetnica Carolina Falkholt. Poslikava je bila mišljena kot komplementarno delo oz. odgovor na podobno veliko, čeprav malce bolj abstraktno upodobitev vulve, ki mimoidoče pozdravja s pročelja na ulici Pike, malce bolj na vzhodu.

Carolina Falkholt bi rada s svojo umetnostjo ljudi spodbujala, da "se ne bi sramovali svojih teles in svoje seksualnosti," kot je povedala za The Guardian. "Lahko si ženska s penisom in moški z vagino hkrati. Ali pa kaj drugega - kar koli hočeš biti. Odvisno je od tebe - in ne od družbe, da se odločiš, kaj je tvoj spol."

"Po navadi rišem ogromne vulve - in ker sem ravnokar končala eno na petnadstropni stavbi, se mi je zdelo, da je čas za penis. Prostor na ulici Broome je bil kot nalašč. Če parafraziram umetnico Judith Bernstein: Če gre lahko v žensko, gre lahko tudi na zid."

V svojo izjavo za javnost je umetnica zapisala še: "Živimo v družbi, kjer so spolno nasilje in spolne zlorabe stvar vsakdana. Veliko posiljenih in zlorabljanih otrok je, ki so izgubili svoje glasove zaradi sramu, ki spremlja zlorabo v zgodnjih letih. Nič več sramu! Razprava o teh temah v javnem prostoru je predpogoj za zdravo, nenasilno družbo. Dialog, ki poteka okrog feministične javne umetnosti, dviga ozaveščenost."

V soseski so bila mnenja o novi pridobitvi seveda različna. Številni prebivalci so se potožili, češ da jim je ob nazorni poslikavi "neprijetno", in izrazili upanje, da jo bodo odstranili. Pojavile so se celo pripombe, da gre za "vizualno spolno nadlegovanje." Drugim je falična upodobitev na mrzel newyorški dan narisala nasmešek na obraz. (Lower East Side je sicer od nekdaj znan po svoji cvetoči ulični umetnosti; v tej soseski so med drugim prebivali ali ustvarjali Jean-Michel Basquiat, Keith Haring in Richard Hambleton.)

Blog Low-Down NY, ki je prvi poročal o poslikavi, je pisal tudi, da so predstavniki skupnosti fundacijo The New Allen k umiku umetnine pozvali, še preden je bila čisto dokončana.

Katie Grinero, lastnica ene od (neposlikanih) stavb v soseski, je za omenjeni časnik pripomnila: "Predstavljajte si, da bi nekdo to naslikal na vašo hišo brez dovoljenja. Meni ne bi bilo všeč. V svojem studiu imaš lahko, kar hočeš, ampak mislim, da ni primerno za na ulico, kjer so vsi otroci. Ničesar izobraževalnega ni na tem."

Falkholtova je "cenzuro" - mural je bil prebarvan v četrtek - sprejela stoično. "Umetnost je eno od zadnjih področij, kjer smo lahko resnično svobodni in debatiramo o težavnih temah, kajti umetnost ima sposobnost, da prevaja in preobraža jezik v katero koli smer."

A. J.