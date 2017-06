O Balkanu kot diskurzivnem konstruktu: poljski festival s Frljićevim in Injačevim pečatom

Močna zastopanost slovenske kulture na festivalu Malta Poznanj

12. junij 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mi, ljudje; Mi, na Balkanu; Mi, na Vzhodu; Mi, Evropa; Mi, drugi. S temi slogani se bodo na enem največjih poljskih festivalov z interdisciplinarnim programom, Malta Poznanj, spomnili znamenitih besed Lecha Walense izpred 28 let. Program so letos zaupali Oliverju Frljiću in vodji Slovenskega mladinskega gledališča Goranu Injacu, na njem pa bo močno zastopana slovenska kultura.

"Mi, ljudje" je del nagovora, ki ga je leta 1989 v ameriškem kongresu imel poljski politik Lech Walensa, z besedami pa v širšem smislu namignil na idejo demokratične družbe, ki spoštuje kompleksnost in notranjo raznolikost skupnosti. Danes, 28 let pozneje, je zgodovina tem besedah dala nov pomen, zato potrebuje slogan redefinicijo, je prepričan direktor festivala Michal Merczynski.

Festival, ki zaobjema gledališče, glasbo in vizualno umetnost, se bo identificiral s petimi omenjenimi slogani - Mi, ljudje; Mi, na Balkanu; Mi, na Vzhodu; Mi, Evropa; Mi, drugi. Po besedah Merczynskega je vsakega mogoče razlagati na dva načina, in sicer kot enotnost in homogenost ter, po drugi strani, kot vzporejanje dveh subjektov, ki sta si nasprotna. Prvi omogoča posploševanje, drugi samovoljno zarisuje meje. Tako filozofija kot izkušnje pa dokazujejo, da ti dve praksi ne le, da ne delujeta, temveč sta tudi nevarni.

Kot je direktor še zapisal v uvodnem nagovoru, je v sodobni Poljski vse manj slišati o aktivni vlogi civilne družbe, vse več pa o nacionalnem ponosu, verski in etnični identiteti neke nespecifične skupnosti, ki naj bi določila prepričanja in vrednote, ne da bi spoštovala pluralizem stališč in pogledov. Zato se je festival letos usmeril k Balkanu.

Kot sta o programu festivala, ki nosi naslov Platforma Balkan, pojasnila Frljić in Injac, njun namen ni bil predstaviti realnega geografskega ali geopolitičnega prostora in njegove značilne kulturne produkcije. "Izbrani umetniki, njihove predstave ali likovni projekti ter program pogovorov skušajo Balkan pokazati kot diskurzivni konstrukt. Ta je, enako kot vsaka druga takšna tvorba, podvržen različnim rabam in zlorabam, negativnemu ali pozitivnemu stereotipiziranju. Midva si ga zamišljava, ga doživljava in si ga predstavljava drugače. Kot neobstoječ, nenacionalen prostor, ki se konstituira v trenutku, ko se srečamo, in obstaja le toliko časa, dokler smo v njem udeleženi. Cilj izbranih projektov je proizvesti konkretno znanje in predstaviti umetniška orodja, ki so pomembno sredstvo za kritično komentiranje trenutne družbene in politične realnosti," pišeta.

Za uvod Republika Slovenija, za sklep Laibach

Festival se začenja konec tedna, odprla pa jo bosta Slovensko mladinsko gledališče (SMG) in Maska s predstavo Republika Slovenija, ki bo na sporedu 17. in 18. junija. Slovensko kulturo in umetnost bodo na njem zastopali še Janez Janša s projekcijo filma in predstavitvijo projekta Jaz sem Janez Janša ter novim projektom 350 Janez Janša Bottles, Bojana Kunst s predavanjem in predstavitvijo poljskega prevoda svoje knjige Umetnik na delu, s koncertom pa bo 25. junija festival sklenila skupina Laibach.

Premieri predstave Kletev sledili protesti poljskih desničarskih skupin

Kot so sporočili iz SMG-ja, festival spremljajo protesti skrajnih poljskih desničarskih skupin in katoliških organizacij, ki so se začeli po premieri predstave Kletev v Frljićevi režiji in Injačevi dramaturgiji v Teatru Powszechny v Varšavi ter se razširili tudi na festival Malta. Poljski minister za kulturo Piotr Glinski iz stranke Zakon in pravičnost - PiS je zahteval celo uradno zamenjavo programskih vodij z argumentom, da za provokatorje na Poljskem ni prostora. Ministrstvo je ustavilo financiranje festivala, čeprav ga k temu zavezuje triletna pogodba, sporočajo S SMG-ja.

