Frljićeva predstava o Cerkvi na Poljskem še dviga prah; SMG gledališču v bran

Ogrožena varnost igralcev in producentov

1. marec 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kot so zapisali v SMG, je Kletev, "kot večina predstav omenjenega režiserja zgrajena kot pomenska bomba, ki v trenutku eksplozije lahko sproži širši družbeni performans".

Odgovori nanjo in niz protestov po njihovih besedah gradijo naracijo o poljski družbi danes, odkrivajo simptome, ki niso vedno v skladu z uradno oziroma priznano resnico te družbe, okoli česar je mogoče graditi nadaljnji dialog in refleksijo.

Vodstvo in ansambel Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) sta izrazila solidarnost in podporo Gledališču Powszechny iz Varšave ob napadih, ki spremljajo predstavo Kletev v režiji Oliverja Frljića. Režiser je o medijski kampanji, povezani s predstavo, obvestil predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja.

SMG: "Velikanski in dragocen uspeh"

Predstava je po prepričanju SMG-ja "v tem trenutku nastajajočih političnih napetosti, vračanja h konservativnim vrednotam, površnemu populizmu, za katerim se skrivajo različni nacionalizmi, ksenofobija in sovraštvo, kar najboljši primer neposlušnega, kritičnega gledališča".

Sodeč po odličnih kritikah, pozitivnih odzivih strokovne javnosti in ovacijah, ki spremljajo ponovitve, je predstava velikanski in dragocen uspeh Gledališča Powszechny, pa tudi poljskega gledališča na splošno, so še zapisali.

Poljsko državno tožilstvo je zaradi omenjene predstave sprožilo preiskavo, spremljajo pa jo tudi protesti skrajnih desničarskih skupin, katoliških medijev in poljske državne televizije.

V SMG zato pozivajo poljske oblasti, naj zaščitijo umetnike, "saj sta svoboda govora in svoboda umetniškega izražanja dva od temeljev demokracije". Na vodstvo mesta Varšava pa so naslovili prošnjo, naj zavaruje "v tem trenutku zelo pomemben prostor dialoga - Gledališče Powszechny" ter ga pozvali, naj "prepreči uvajanje novih mehanizmov klerikalne cenzure, ki resno ogroža svobodo umetnosti".

Režiser: "vladni" mediji povzročajo histerijo

Frljić pa je v odprtem pismu Junckerja obvestil o medijski kampanji, ki jo je, kot je zapisal, sprožila poljska nacionalna televizija in povzročila množično histerijo ter ogrozila varnost igralcev v predstavi in njenih producentov.

Frljić je v pismu opozoril na prispevek, ki ga je poljska nacionalna televizija objavila na svoji spletni strani. Posnetek je opremljen z nezakonito posnetimi videoposnetki delov predstave. Odlomki so po njegovih besedah "iztrgani iz konteksta, besedilo, ki jih spremlja, pa je zavajajoče, napisano z jasno namero javno stigmatizirati igralce, producente in avtorje predstave".

Odtlej so gledališče in igralci izpostavljeni hudemu medijskemu nasilju in sovražnemu govoru, ki ga vzpodbujajo nekateri člani vladajoče desničarske stranke Zakon in pravičnost in Katoliška cerkev. Gledališče Powszechny skuša zavarovati igralce v predstavi, vendar v položaju, ko mediji, ki jih nadzoruje vlada, še kar naprej povzročajo množično histerijo, ne more narediti veliko, je poudaril Frljić. Po njegovem prepričanju je, ker je Poljska članica EU-ja, primer tudi stvar evropskih institucij, namenjenih varovanju človekovih pravic.

A. K.