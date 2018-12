Razstavo originalnih filmskih plakatov v Knjižnici Otona Župančiča, ki je razdeljena na dva tematska dela (Italijanska komedija in Slavni italijanski režiserji) bo predstavil kustos razstave Pier Giorgio Carizzoni. V zadnjih letih stoletja je bila italijanska filmska scena znova deležna mednarodne pozornosti s številnimi odmevnimi filmi, kot so La vita è bella, Il postino in pozneje La grande bellezza. Foto: IMDb Na predavanju Italijanske vezi bomo natančneje spoznali nekatere baročne umetnine v Narodni galeriji, skozi njih pa obdobje, ko je bil vpliv Italije na območju današnjega slovenskega ozemlja v umetnosti in kulturi tudi najbolj intenziven. Dr. Katra Meke je zaposlena na delovnem mestu kustosinje v Narodni galeriji. Foto: Narodna galerija V predavanju Prostorska kultura in arhitektura Italije od prazgodovine do sodobnosti se Aleksander Ostan s pomočjo slikovnega gradiva sprehodi skozi bogato naselbinsko dediščino italijanskih krajin, mest in vasi. Z njo Italija še vedno predstavlja arhitekturno in umetnostno destinacijo par-excellence: humanisti, umetniki in arhitekti Evrope in sveta, ki so hoteli doživeti in razumeti temelje zahodne kulture, so že v 18. In 19. stol. romali po t.i. "The Grand Tour", ki je od Benetk do Sicilije demonstrirala raznolikost vrhunske prostorske kulture na italijanskem škornju. 6. decembra ob 18.30 v Knjižnici Otona Župančiča. Foto: Mestna knjižnica Ljubljana Dodaj v

Od lutnje in Peteršiljke do Zagorja in Sorrentina - teden kulture, ki jo dolgujemo Italiji

V Mestni knjižnici Ljubljana Teden italijanske kulture

3. december 2018 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mestna knjižnica Ljubljana danes začenja svoj Teden italijanske kulture. Do 7. decembra bomo spoznavali antično in srednjeveško zgodovino Italije, uživati v njeni glasbeni tradiciji in kulturi ter spoznavati kulinariko.

Odraslim so namenjena predavanja, otroci bodo italijansko kulturo spoznavali skozi pravljične ure in jezikovne delavnice.

Na odprtju v Knjižnici Otona Župančiča bosta zbrane nagovorila direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko in veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo. Prireditev bo sooblikoval kvartet Wind v zasedbi Milica Tomič (flavta), Ettore Pelaschiar (klarinet), Tilen Božič (rog) in Serena Candolini (fagot), ki bo izvedel skladbe Daniela Zanettovicha, Ludwiga van Beethovna in Gioacchina Rossinija.



Do 9. decembra bo v Knjižnici Prežihov Voranc na ogled razstava črno-belih portretov sodobnih italijanskih pisateljev fotografa Michela Corleona. Od 10. do 31. decembra bo razstava gostovala v Knjižnici Šiška. V 3. nadstropju Knjižnice Otona Župančiča bo do 13. januarja na ogled razstava Neskončna lepota: 50 let italijanskega filma na plakatih.

Za 4. december v Knjižnici Prežihov Voranc napovedujejo predavanje Spomin v delih Prima Levija: življenje in delo tega pomembnega italijanskega pisatelja bo predstavila profesorica italijanske književnosti Irena Prosenc. Levi je avtor zelo raznolikih besedil, med njimi pa posebno mesto zavzemajo avtobiografska dela, v katerih se ukvarja z izkušnjo v nemških koncentracijskih taboriščih. V Trubarjevi hiši literature pa bo stripovska raziskovalka in kritičarka Pia Nikolič predstavila ozadja in sočne podrobnosti stripov italijanskega striparja in založnika Sergia Bonellija, poznanega pod psevdonimom Guido Nolitta, ki je med drugim ustvaril danes kultna stripa Mister No in Zagor.

V Trubarjevi hiši literature bo 5. decembra novinarka in pisateljica Mojca Širok predstavila italijanskega dramatika, gledališkega igralca in režiserja Daria Foja, v Knjižnici Otona Župančiča pa bo kustosinja Narodne galerije Katra Meke spregovorila o baroku in izbranih italijanskih umetninah iz zbirke Narodne galerije.

V Knjižnici Prežihov Voranc bo 6. decembra nastopila Nova Schola Labacensis, ki pod vodstvom lutnjista Borisa Šinigoja izvaja evropsko srednjeveško, renesančno in baročno glasbo ter tudi orientalsko glasbeno izročilo. Program koncerta vsebuje najbolj reprezentativne italijanske napeve trecenta, renesanse in zgodnjega baroka za lirični sopran in avtentična glasbila, kot so renesančna lutnja, baročna kitara, kljunaste flavte in historična godala. V Knjižnici Otona Župančiča pa bo o fenomenu italijanske mode spregovoril novinar in publicist Alessandro Marzo Magno.

Otroci bodo med drugim 5. decembra v Knjižnici Bežigrad lahko spoznali slikanico Volk na povodcu italijanskega pisatelja Guida Viscontija in ilustratorke Danielle Vignoli, v Knjižnici Črnuče pa bodo lahko izvedeli, zakaj ima Peteršiljka iz italijanske ljudske pravljice tako nenavadno ime, zakaj so jo ugrabile zlobne vešče in kako ji je uspelo pobegniti.

Dogodke v okviru Tedna italijanske kulture Mestna knjižnica Ljubljana pripravlja v sodelovanju z veleposlaništvom Italije, Italijanskim inštitutom za kulturo, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Narodno galerijo in drugimi.

A. J.