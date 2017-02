Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 92-letni nikaragovski pesnik Ernesto Cardenal je na svojem profilu na enem izmed družabnih omrežij nedavno zapisal, da živi v diktaturi in da ga politično preganjajo. Foto: EPA Kljub prvotnim napovedim Cardenal ne namerava zapustiti Nikaragve, za nemško tiskovno agencijo DPA je naznanil: "Ne bom plačeval za nekaj, česar nisem zakrivil." Foto: EPA Leta 1986 je v slovenskem prevodu Nika Koširja izšla knjiga Psalmi, leta 1997 pa so v prevodu Cirila Berglesa z naslovom Pomlad, ki diši po Nikaragvi izšle njegove izbrane pesmi. Foto: Beletrina Sorodne novice Slovo pesnika in prevajalca Cirila Berglesa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pesnik in revolucionar Ernesto Cardenal: Ne bom zapustil Nikaragve

Pesnik, duhovnik in borec za svobodo

17. februar 2017 ob 19:36

Managua - MMC RTV SLO

Kljub napovedi, da bo zaradi političnega pregona zapustil svojo domovino Nikaragvo in odšel v izgnanstvo, se je eden največjih še živečih pesnikov, ki ustvarjajo v španskem jeziku, Ernesto Cardenal odločil drugače.

Ernesto Cardenal (1925), med drugim tudi oster kritik predsednika Nikaragve Daniela Ortege, je na svojem profilu na enem izmed družabnih omrežij nedavno zapisal, da živi v diktaturi in da ga politično preganjajo. Cardenalov prijatelj Bosco Centeno je nato v sredo naznanil, da pesnik načrtuje odhod iz Nikaragve in tako naj bi razmišljal o pridobitvi azila v Nemčiji, Mehiki, Čilu ali Španiji.

"Ne bom plačeval za nekaj, česar nisem zakrivil"

Vendar si je ta očitno premislil, saj je za nemško tiskovno agencijo DPA dan kasneje dejal, da ne bo zapustil Nikaragve, rekoč: "Ne bom plačeval za nekaj, česar nisem zakrivil." Nekdanja podpredsednica inštituta za turizem Nubia Arcia Mayorga ga toži za 17.222 milijonov nikaragovskih kordob (približno 757.000 evrov) odškodnine, s čimer je tamkajšnje pravosodje prejšnji teden znova odprlo primer, ki sega v 80. leta minulega stoletja. Jabolko njunega spora je poslopje, ki se nahaja na enem od skupine otokov Solentiname, ležečih v južnem delu jezera Nikaragva, kjer je pesnik ustanovil skupnost, v kateri so ustvarjali ljudski umetniki.

Razcvet umetnosti in opismenjevanje kmetov

V osnovi gre za razhajanje v njunem razumevanju preteklega upravljanja razvojne agencije otočja, pod katero spada tudi dotično poslopje današnjega hotela. Cardenal je bil namreč med letoma 1979 in 1988 minister za kulturo. V tem času je v svojo domovino pripeljal veliko mislecev svetovnega kova, ki so javno podpirali revolucijo, s katero je Nikaragvo zajel tudi pravcati razcvet umetnosti.

Funkcijo ministra za kulturo je nastopil po zmagi t. i. sandinistov in pod njegovim ministrovanjem so začeli tudi množično opismenjevati revne nikaragovske kmete. Sicer pa je v burno politično življenje v svoji domovini - in pravzaprav v celotni Srednji Ameriki - bil vpleten vse od 60. let dalje. Njegovo prepričanje je, da sta poezija in umetnost tesno povezani s politiko: svoje pesmi je tako uporabljal kot protest proti diktaturi dinastije Somoza.

Ernesto Cardenal je študiral filozofijo in književnost v Ciudadu de Mexicu in New Yorku, kasneje še teologijo. V ZDA je nekaj časa preživel tudi v trapističnem samostanu, ki ga je vodil Thomas Merton. Tam je bil leta 1965 posvečen v duhovnika, z leti pa je obveljal za teologa osvoboditve. Zaradi dejstva, da je bil kot teolog vpleten v revolucijo, ga je leta 1983 tedanji papež Janez Pavel II. javno okaral.

In tudi sicer je 92-letnik kritičen do nekdanjih revolucionarjev, med katerimi je prav tako aktualni nikaragovski predsednik Ortega. Očita jim, da so se odpovedali načelom revolucije in se prodali kapitalu. Leta 2012 je za časnik Delo dejal: "Velik del nekdanjih voditeljev se je skorumpiral, sam pa še naprej ostajam na strani revežev."

Cardenal v naših logih in v našem jeziku

Leta 2014 se je mudil v nemško govorečem okolju in se prvič ustavil tudi v slovenski prestolnici. Takrat je poleg svojih že znanih pesmih bral tudi nove, prevedene posebej za to priložnost. Sicer pa ima za seboj vrsto pesniških zbirk in knjig spominov, leta 2005 je bil tudi nominiran za Nobelovo nagrado. Leta 1986 je v slovenskem prevodu Nika Koširja izšla knjiga Psalmi, leta 1997 pa so v prevodu Cirila Berglesa z naslovom Pomlad, ki diši po Nikaragvi izšle njegove izbrane pesmi.

Univerza v Wuppertalu v Nemčiji je nedavno naznanila, da bo na začetku prihodnjega meseca Ernestu Cardenalu podelila častni doktorat, kot priznanje za njegov prispevek k svetovni literaturi in njegovo zavezanost k izmenjavi med Nemčijo in Nikaragvo.

P. G.