Plečnikov stadion: ministrstvo odpravilo okoljevarstveno soglasje

21. november 2017 ob 16:59,

zadnji poseg: 21. november 2017 ob 17:31

Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo bežigrajskega športnega parka in zadevo vrnilo Agenciji RS za okolje (Arso) v ponovno odločanje.

Kot med drugim navajajo na dotičnem ministrstvu, Arso ob izdaji soglasja ni ugotovil skladnosti projekta z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena.

Še vedno pravnomočno kulturno-varstveno soglasje ministrstva za kulturo

Pri Arsu pa so zapisali, da so pred izdajo okoljevarstvenega soglasja aprila letos znova pozvali ministrstvo za kulturo, naj poda mnenje o sprejemljivosti posega. V njem je državni organ ugotovil, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano – in je še vedno pravnomočno - kulturnovarstveno soglasje.

Obremenitev s hrupom, ki jo prinašajo prireditve

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je agencija pravilno upoštevala opredelitev območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana, vendar bi po mnenju ministrstva morala presoja vsebovati tudi podatke glede obremenitve s hrupom zaradi nameravanih prireditev v športnem parku.

Kateri koraki sledijo zdaj?

Arso bo po razrešitvi vprašanja vplivov projekta na Plečnikovo dediščino ponovil tudi javno razgrnitev dokumentacije, razpisal ustno obravnavo in šele nato izdal odločbo. Kot so zapisali pri Arsu, je po ugotovitvah ministrstva to namreč potrebno zaradi velike časovne odmaknjenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje.

Sicer pa je Plečnik zasnoval stadion leta 1923 za katoliško telovadno društvo Orli. Gradili so ga postopoma, ob evharističnem kongresu leta 1935 so postavili pokrito častno tribuno oziroma glorieto s telovadnico v pritličju.

