Andrej Gubič: Drugi dan v Kemisu. Foto: Andrej Gubič/SPP Matic Zorman: Radikalizacija in rekrutiranje džihadističnih borcev na Kosovu. Foto: Matic Zorman/SPP Matjaž Krivic: Industrija pridobivanja litija na solnih ploščadih v Salar de Uyunijuv Boliviji. Foto: Matjaž Krivic/SPP Matjaž Tančič: Ilegalni novoletni punk koncert v predmestju New Yorka. Foto: Matjaž Tančič/SPP

Podoba gasilca v Kemisu zmagovalna fotografija Slovenia Press Photo

Sveža imena med zmagovalci natečaja

5. junij 2017 ob 21:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Žiranti natečaja Slovenia Press Photo tokrat najboljše fotografije in fotozgodbe leta niso izbrali, saj naj bi bile fotografije pod pričakovanji žirantov, njihovi opisi pa površni. Predvideni glavni nagradi so tako podelili najboljšima izdelkoma v kategoriji Novice, in sicer fotografiji Andreju Gubiču za fotografijo Drugi dan v Kemisu in fotograf Matic Zorman za fotografijo Radikalizacija in rekrutiranje džihadističnih borcev na Kosovu.

Podelili so še nagrade v kategorijah Šport, Ljudje, Narava in Kultura. Kot so pojasnili, odločitve, da ne izberejo fotografije in fotozgodbe leta, niso sprejeli zlahka, vendar ne bi bilo prav, če bi sprejeli kompromis. S tem bi predstavili napačno sliko in spodkopali status priznanj. Sploh v času, ko je novinarstvo pod tolikšnim pritiskom, preiskavo, kritiko in v negotovosti, je bolj kot kdaj koli prej nujno, da novinarji blestijo in vzdržujejo visok standard, so žiranti zapisali v pismu sodelujočim in drugim slovenskim poročevalcem v upanju, da jih to spodbudi k bolj celostno kakovostnim prijavam.

V kategoriji Šport je najbolj prepričal Matic Ritonja s fotografijo Kolesarji v kolesarskem parku, fotozgodba v tej kategoriji ni bila izbrana. V kategoriji Narava so podelili nagrade za fotografijo Zamrznjeno Blejsko jezero fotografu Andreju Tarfili, fotografinji Almiri Ćatović za fotografijo Srčna pot v gozd Stražun v Mariboru, za fotozgodbo pa je nagrado v tej kategoriji prejel Matjaž Krivic za fotografijo Industrija Pridobivanja litija na solnih ploščadih v Salar de Uyuniju v Boliviji.

V kategoriji Ljudje sta nagrado in plaketo prejela fotografa Matjaž Tančič za fotografijo Rdeči (komunistični) turizem v Yananu na Kitajskem in Almira Ćatović za fotografijo Zgodba o Silvi, 63, ki je preživela raka na dojki in kot aktivistka podpira obolele z rakom. V kulturni kategoriji pa sta nagrado za fotografijo in foto zgodbo prejela fotografa Saša Huzjak za fotografijo Urbana koregrafija Zelena miza Mateje Bučar na Poštni ulici v Mariboru in Matjaž Tančič za fotografijo Ilegalni novoletni punk koncert v predmestju New Yorka.

Po razglasitvi je sledilo odprtje razstave zmagovalnih del v Mali galeriji Cankarjevega doma, kjer bodo fotografije na ogled do 25. junija. Izbrana zmagovalna dela pa bodo objavljena tudi v prihajajoči izdaji Sobotne priloge Dela.

O nagrajencih so presojali svetovno priznani fotografi in novinar, ki so večino svojega življenja posvetili delu in poročanju z najbolj perečih svetovnih žarišč na Bližnjem vzhodu, jugovzhodni Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in na Balkanu – Jon Swain, Enrico Dagnino in Darko Bandić ter Zohra Bensemra.

Za promocijo novinarske fotografije

Natečaj dokumentarne in novinarske fotografije predstavlja osrednji del Festivala Slovenia Press Photo. Zavod za promocijo fotografije SPP ga organizira od leta 2009, od tedaj pa so gostili odmevna imena s področja fotonovinarstva, pripravili razstave mednarodno uveljavljenih agencij in fotografov, izobraževalne delavnice, predavanja in okrogle mize ter ponudili odskočno desko in mednarodno priznanje nekaterim slovenskim fotografom.

M. K.