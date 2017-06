Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kržišnik je bil novinar, publicist in šahovski mojster. Foto: Arhiv družine Kržišnik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je eden izmed pionirjev radijskega novinarstva Zvone Kržišnik

Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja

16. junij 2017 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V 90. letu se je poslovil eden izmed pionirjev radijskega novinarstva Zvone Kržišnik, ki je bil tudi velik šahovski navdušenec, leta 1963 je bil tudi šahovski prvak Slovenije.

Na Radiu Ljubljana je kot novinar in urednik feljtonskih oddaj delal 28 let. V svojih člankih, feljtonih, uvodnikih in komentarjih je gojil angažiran in izviren osebni slog, zelo odmevne pa so bile njegove nedeljske enorune radijske reportaže.

Eno leto je urejal glasilo Občan, bil štiri leta direktor slovenskega Tanjuga (1976-1980) in šest let urednik revije TV-15 (1983-1989), predhodnice Svobodne misli.

Bil je tudi avtor publicističnih del Bitka na Sutjeski, Patrulja zvestobe in Slovenski politiki izza pomladi narodov. Za novinarsko delo je prejel tri Tomšičeve nagrade in številna druga priznanja.

K. T.