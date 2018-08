Projekt Lendava ‒ EPK 2025 pridobiva čezmejne dimenzije

Podpis pogodbe, ki utrjuje vezi in sodelovanje s številnimi občinami

26. avgust 2018 ob 13:24

Lendava - MMC RTV SLO

Župan Občine Lendava Anton Balažek je z župani Murske Sobote, Čakovca na Hrvaškem in Zalaegerszega na Madžarskem podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu Lendava – Evropska prestolnica kulture 2025.

K sporazumu so pristopili tudi Svet Pomurske razvojne regije (Slovenija), Međimurska županija (Hrvaška), Županija Zala (Madžarska), Knjižnica – Kulturni center Lendava, Hrvaško kulturno društvo Pomurje in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. S tem je projekt Lendava – EPK 2025 dobil regionalno in čezmejno razsežnost.

Dolga pot do kandidature

Slovenija in Nemčija bosta leta 2025 na vrsti, da eno od svojih mest razglasita za Evropsko prestolnico kulture. Pred dvema letoma je Lendava javno napovedala, da se bo potegovala za kandidaturo za EPK. Mesto želi Evropi ponuditi koncept EPK-ja, ki temelji na čezmejnem sodelovanju slovenskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih mest ter regij oziroma županij. Prednost sodelovanja je v jezikovni raznolikosti, številnih potencialih območja in v bogatem kulturnem sožitju.

Projekt bi si težko predstavljali brez podpore pokrajinskega središča Murske Sobote in Sveta Pomurske razvojne regije. Kraje povezuje bogata kulturna dediščina, številni ljudski običaji in navade, prekmurščina, prekmurska kulinarika, naravna dediščina z reko Muro ter ne nazadnje tudi skupni razvojni cilji. Cilj projekta je ohraniti bogate kulturne tradicije, oblikovati skupne kulturno – turistične ponudbe ter doseči pozitivne razvojne in demografske trende.

Podobna je tudi podlaga za vzpostavitev partnerstva s hrvaškim mestom Čakovcem kot pokrajinskim središčem in Međimursko županijo. Pomemben vezni most pri tem je Hrvaško kulturno društvo Pomurje, ki že vrsto let uspešno skrbi za ohranjanje narodne identitete hrvaške kulture in jezika.

Ker gre v Lendavi za narodnostno mešano območje, kar se kaže med drugim v aktivni uporabi madžarskega jezika, ohranjanju madžarske kulture in tradicije ter vsakodnevnim sobivanje v lokalnem okolju, je samo po sebi umevno povezovanje z madžarskim mestom Zalaegerszeg in županijo Zala. Pomemben prispevek k prijateljskim odnosom daje Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki kot krovna organizacija Madžarov v Sloveniji tesno sodeluje z Županijo Zala in preostalimi madžarskimi mesti.

Župan Občine Lendava Anton Balažek je povedal, da je ideja o kandidaturi gotovo predrzna, vendar verjame, da jo je mogoče izpeljati, zlasti ob upoštevanju velikega potenciala v čezmejnem sodelovanju. "Vprašajmo se, ali je Evropa le prostor velikih mest ali imajo v njej prostor tudi majhna mesta. Pri tem projektu želimo izpostaviti ljudi, kulturo in življenje, ki ga živimo tukaj. Sam menim, da kandidatura za EPK ni politični, temveč predvsem gospodarski in turistični projekt. Morda se to komu ne zdi prav, vendar želimo s tem poudariti, da kultura ni nekaj, v kar je treba le vlagati, temveč nekaj, kar obilno daje."

Kmalu še avstrijski partnerji?

"Po današnjem podpisu sporazumov pa seveda ostajamo odprti za morebitne nove partnerje. Prav tako bomo v drugem krogu dogovorov k sodelovanju povabili tudi partnerje iz Avstrije. Kljub temu, da smo sosedje, pri nas ni tradicionalno nemško govoreče območje, zato menimo, da lahko z Avstrijo več kot na področju kulture naredimo na področju turizma."

Župan Mestne občine Murske Sobote Aleksander Jevšek je povedal, da se je povabilu Lendave nemudoma pritrdilno odzval, saj je prepričan, da ima pojekt velik potencial in možnosti za uspeh. "Lendava na mnogih področjih odstopa od povprečja, naj omenim le drzne projekte, kot so stolp Vinarium, uspešne razstave svetovnih umetnikov na gradu in, ne nazadnje, kandidaturo za EPK. Zato se zavezujem, da bom s sodelavci pomagal pri projektu, pri katerem sem prepričan, da bomo kot regija uspešni."

Župan mesta Čakovec Stjepan Kovač je poudaril, da podpis sporazuma dojema kot nadaljevanje sodelovanja v okolju, ki ima bogato skupno kulturno zgodovino. "Veseli nas, da ste izbrali ravno Čakovec. Leto 2025 ni tako daleč, kot se zdi, zato je treba pričeti delati in prepričan sem, da bo ta čas rodil veliko dobrih idej in izpeljanih projektov."

Župan mesta Zalaegerszeg Zoltán Balaicz je poudaril, da se veselijo sodelovanja pri projektu in da je prepričan, da bo tudi njihovo mesto od tega imelo koristi. "Zalaegerszeg šteje 60.000 prebivalcev, a se lahko veliko nauči od male Lendave, na primer, kako pripraviti velike umetniške razstave ali kako delovati na področju turizma. Seveda bomo Lendavi nudili pomoč, kjer je to le mogoče, saj bomo s tem pridobili vsi. Če bo uspešna Lendava, bodo uspešni tudi kraji v širši okolici."

A. J.