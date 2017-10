Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Načrte Kulturnega doma Lendava, največkrat omenjenega kot gledališka in koncertna dvorana, je oblikoval madžarski arhitekt Imre Makovecz. Znan je kot zagovornik organske arhitekture. Foto: Spletna stran Lendava.info Dodaj v

Lendavski kulturni dom v pripravah na kandidaturo za EPK

Za obnovo in vzdrževanje lendavskega kulturnega doma 205.000 evrov

1. oktober 2017 ob 11:05

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Lendavski kulturni dom je potreben temeljite obnove. Občina je za vzdrževalna dela najprej namenila le 90.000 evrov, nato pa s prerazporeditvijo znotraj proračuna znesek povišala in primaknila dodatna sredstva za obnovo tehnike in opreme. Skupna vrednost del je tako poskočila na 205.000 evrov.

To je za 28 odstotkov več, kot so v lendavi najprej načrtovali za letos. Na očitke, da je kulturni dom v slabem stanju, da ga niso vzdrževali in je kot tak slaba popotnica napovedani kandidaturi Lendave za Evropsko prestolnico kulture, pa na občini odgovarjajo, da "je kulturni dom v dobri kondiciji, tako da vse dejavnosti potekajo nemoteno. Občina, kot dodajajo, nima težav z njegovim vzdrževanjem, čeprav gre za zahteven objekt, "trg pred kulturnim domom pa je javna površina, ki jo je prav tako potrebno primerno vzdrževati, kar tudi počnemo".

Po neuradnih podatkih so od zgraditve objekta v desetih letih le prebarvali stavbno pohištvo, prejšnji Zavod za kulturo in promocijo Lendava, v sklopu katerega je do lani samostojno delovala gledališka in koncertna dvorana, pa denarja za vzdrževanje objekta ni imel. Dogovor iz leta 2002 je sicer predvideval, da bi morale tretjino potrebnega denarja zagotavljati občina ter lendavska in pomurska madžarska narodnostna skupnost (PMSNS), vendar ga niso.

Lani so v Lendavi ustanovili nov javni zavod za kulturo, Knjižnico - Kulturni center Lendava, ob tem pa se je PMSNS odpovedala soustanoviteljstvu oziroma je pravice iz prejšnjega zavoda prenesla na lendavsko občino.

Zahteva konstrukcija arhitekta Imreja Makovcza

Na kulturnem domu je treba obnoviti fasado, streho in stavbno pohištvo, predvsem pa preprečiti zamakanje ometa, ki se občasno pojavlja zaradi posebne oblike strešne konstrukcije. Zaradi bakrenih oblog in nastajanja oziroma t.i. zelenega volka je poškodovana tudi bela fasada, s spodnje strani pa jo je delno načela še vlaga s tal, ker naj bi bila površina okrog objekta brez ustreznega odvajanja vode in višja od izolacije objekta.

Občina je postopek javnega naročila sicer že končala in izbrala izvajalca, ki bo do konca novembra izvedel vzdrževalna dela, predvidena v načrtu razvojnih programov za letošnje leto, kdo je izbran, pa na občini ne želijo povedati. Po neuradnih podatkih je to podjetje Legartis iz Lendave.

A. J.