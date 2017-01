Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 25 glasov Ocenite to novico! "Beseda leta" naj bi bila beseda, ki je izbrano obdobje zaznamovala bodisi v pozitivnem ali pa v negativnem smislu. Foto: MMC RTV SLO SSKj begunca opisuje kot nekoga, ki "(z)beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo". Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva "beseda leta" v slovenščini je begunec

Povzetek preteklega leta v eni sami besedi

10. januar 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste vedeli, da smo Slovenci po vzoru podobnih izborov v tujini letos iskali "besedo leta"? Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je deset kandidatov izbral med predlogi javnosti, beseda leta pa zagotovo zaznamuje zeitgeist minulega leta.

Predloge za besedo leta, ki so jih na ZRC-ju SAZU-ja zbirali med 1. in 20. decembrom, je oddalo nekaj več kot sto ljudi. V finale je prišlo deset besed, ki so najbolj prepričale komisijo: prekarec, trumpizem, begunec, uberizacija, zareciklirati se, deležnik, družina, približnjakarstvo, žica, zdravje (vrstni red je poljuben; vse oblike veljajo tudi za ženski spol).

Za katero od desetih finalistk je glasovalo skoraj 1100 ljudi. Ljudski glas je za besedo leta 2016 – besedo, ki je najbolj zaznamovala leto, bodisi v dobrem bodisi v slabem pomenu – izbral besedo begunec (oziroma begunka).

Drugo mesto je zasedla beseda žica, tretja pa prekarec (oziroma prekarka).

“Izbira besede begunka/begunec kot besede leta mi vliva upanje, da temeljne vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in človečnost v naši družbi še vedno igrajo pomembno vlogo. Te vrednote pomenijo glasen NE svetu zidov, bodeče žice, strahu in sovraštva, ki ne sme postati naša resničnost,” je izbiro komentiral dr. Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-ja SAZU-ja.

Kako so leto povzeli Anglosaksonci in Germani?

Ameriški izdajatelji slovarjev Merriam-Webster so besedo leta iskali nekje med sanjami in moro; zmagal je pridevnik "surreal" (nadrealistično), ki se je tako pridružil besedicama "post-truth" (izbor Oxfordovega slovarja) in "xenophobia" (zmagovalec na spletni strani Dictionary.com).

Pojem postfaktisch, postfaktično, kar je približen prevod omenjene besede po izboru založbe Oxford Dictionaries, je tudi beseda leta v Nemčiji. (Mimogrede, lani je bila njihova beseda leta prav begunec). V Avstriji so si medtem za besedo leta izbrali precej bolj zapleten izraz: Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung, ki pomeni preložitev ponovitve volitev zveznega predsednika. To besedo, ki z ironijo odseva lansko avstrijsko volilno sago, je na prvo mesto v spletnem glasovanju izbralo več kot 10.000 sodelujočih.

A. J.