Leta 1939 rojeni Ivo Mršnik je nagrajen za prepričljivo umetniško držo in potovanje s tokom časa, ob tem pa vztrajanje pri lastni poetiki. Foto: Galerija Lek Kot preberemo v utemeljitvi, nagrajenka Petra Varl v izredno izčiščeni likovni formi združuje tako različna področja, kot so popularna kultura, humor, sproščenost, a tudi premišljenost ter osebne, skorajda intimne izpovedi. Foto: BoBo Katerina Mirović, vodja multimedijskega kolektiva Stripcore, prejme priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike. Foto: BoBo Dodaj v

Prva nagrada Ivane Kobilca za življenjsko delo slikarju Ivu Mršniku

Podelitev bo 4. decembra v Narodni galeriji

30. november 2018 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvo nagrado za življenjsko delo, poimenovano po slikarki Ivani Kobilca, prejme akademski slikar in grafik Ivo Mršnik, priznanje za aktualno produkcijo pa Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) namenja akademski slikarki Petri Varl.

Ivo Mršnik je nagrajen za kontinuirano ustvarjalno pot z več vrhovi, ki so pustili pečat v sodobni umetnosti, za prepričljivo umetniško držo in potovanje s tokom časa, ob tem pa vztrajanje pri lastni poetiki, beremo v utemeljitvi. Umetnik je v sedemdesetih letih 20. stoletja ustvaril zanimiv, konceptualno utemeljen opus skorajda fotorealističnih risb. Pozneje se je prek serije velikih portretov njegova risba skrčila na najnujnejše in se razvila v prepoznavno in utemeljeno prakso psihograma, bila je razstavljana tudi na U3, trienalu slovenske sodobne umetnosti in 22. mednarodnem grafičnem bienalu, oboje 1997.

Sledil je zasuk, ko se je že zdelo, da se je Mršnikova estetika skrčila na eno samo piko, iz te pike presenetljivo logično zrastejo nova vesolja, so v utemeljitvi povzete besede Črtomirja Freliha.

Zavajajoča preprostost Petre Varl

Slikarka Petra Varl je na dosedanji, izredno dosledni umetniški poti razvila izraz, ki bi ga lahko označili kot "zavajajoča preprostost". Pa naj gre za njeno zdaj že dodobra prepoznavno risbo, instalacijo ali iz kovine izrezano figuro, postavljeno na peščeno obalo malega jadranskega otoka. V izredno izčiščeni likovni formi združuje tako različna področja, kot so popularna kultura, humor, sproščenost, a tudi premišljenost ter osebne, skorajda intimne izpovedi.

Zadnji projekt Blizu svetlobi že v naslovu lahko spomni na velika vprašanja življenja in kreacije: ločitev svetlobe in teme na enem koncu in potovanje proti svetlobi na drugem. Praznina, ki gledalca prisili v obračanje k prostoru in obenem k sebi, ter vključevanje drugih elementov - zvoka, gibanja, oblačil - so videti kot oster rez z njeno dosedanjo produkcijo. A taka ugotovitev bi bila zopet zavajajoča, navidezna. In mogoče je ena glavnih lekcij Petre Varl prav to, da videz, celo pri vizualni umetnosti, še zdaleč ni vse, je še zapisano v utemeljitvi.

Podelili bodo tudi priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike, prejme pa ga Katerina Mirović. Od leta 1989 je vodja multimedijskega kolektiva Stripcore, je tudi soustanoviteljica Stripburgerja, revije za sodobni avtorski strip. V skoraj tridesetih letih delovanja na različnih področjih sodobne vizualne kulture in umetnosti je kot kuratorka, urednica in producentka zgradila trdno platformo za uspešno delovanje mnogih ustvarjalk in ustvarjalcev. Njena predanost je otipljiva v številnih publikacijah, razstavah in festivalu Svetlobna gverila, so zapisali v utemeljitvi priznanja.

Podelitev prve nagrade in priznanj Ivana Kobilca bo v torek, 4. decembra, v Narodni galeriji.

M. K.