Računalniški umetnosti posvečen MFRU se vihti z lokalne na nacionalno raven

23. Mednarodni festival računalniške umetnosti

6. oktober 2017 ob 15:11

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Dobra umetnost mora vedno krožiti," je prepričan Miha Horvat, programski vodja Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU), ki se začenja danes s pregledno razstavo slovenskih pionirjev računalniške umetnosti.

V Mariboru se danes začenja 23. izvedba MFRU-ja, čigar rdeča nit je ponovno - ob zanimanju za razvoj računalniške in intermedijske umetnosti - zaupanje, s tem da se festival seli z lokalne na nacionalno raven. Pod naslovom Zaupanje.2 tako po besedah Mihe Horvata, ki je lani prevzel vodenje tega festivala v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC), festival preizprašuje in analizira razumevanje, stopnjo in načine zaupanja nacionalne, slovenske intermedijske platforme ter razmišlja kakšna, kje in čemu danes obstaja računalniška umetnost.

V prvem letu njegovega vodenja festivala so dogajanje razkropili po mestu, prihodnje leto pa nameravajo razširiti pogled v mednarodno dimenzijo. V skladu z nacionalnim okvirjem pa so letos k sodelovanju povabili vse slovenske deležnike in producente računalniške in intermedijske zvrsti umetnosti.

Ko je bila računalniška umetnost še v povojih

Festival danes odpira razstava Pionirji računalniške umetnosti v UGM Studiu, ki so jo v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor pripeljali iz ljubljanske Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. "Dobra umetnost mora vedno krožiti," je odločitev za to razstavo nanovinarski konferenci pojasnil Horvat in dodal, da so to "dela, ki bi jih morali imeti vsi nekje zabeležena." "Hkrati nadaljujemo to zgodbo predstavljanja zgodovine računalniške umetnosti in njenih temeljev," je zaključil Horvat.

Več odprtij razstav se bo zvrstilo v prihodnjem tednu, ko bodo med drugim v Fotogaleriji Stolp na ogled dela, ki so nastala v okviru mednarodne ženske platforme Faces. V Galeriji Media Nox se bosta predstavljala Zoran Srdić Janežič in Martin Bricelj Baraga, v Galeriji DLUM Marko Peljhan in Marko Batista, v Centralni postaji Neven Korda in Cirkulacija-2, v Kulturnem inkubatorju Ana Pečar.

Natančen program 23. MFRU-ja si lahko pogledate tukaj.



Festival bo potekal na mnogih prizoriščih po mestu, med katerimi so tudi UGM Studio, Gramofonoteka, Glas podzemlja, Galerija K18 in miniaturna galerija 0,04m³. Med prizorišči festivala je tudi Tonspur Pasaža med Glavnim trgom in Rotovžem, kjer so čez vso leto zvočne intervencije. Tokrat se bosta s svojimi kompozicijami predstavila Mariborčana Petra Kapš in Miha Ciglar, ki bosta sicer svoja dela razstavljala tudi v Salonu uporabnih umetnosti.

Spodbuda za mlajše ustvarjalce tudi s štipendijami

Na glavnem trgu v GT22 bodo na ogled študentska dela, saj je festival v zadnjem času močno okrepil vezi s srednjimi šolami in fakultetami, s čimer želi nad računalniško umetnostjo navdušiti tudi mlade. Tako so letos prvič podelili štipendije izbranim študentskim ustvarjalcem, na festivalu pa bodo predstavili njihove stvaritve.

Nadalje študente in dijake nagovarjajo tudi z razstavami na Srednji elektro-računalniški šoli (SERŠ) in Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA). S študenti slednje so pripravili zgodovinski pregled podatkovnih vizualizacij, ki ga bodo postavili na ogled zadnji dan festivala.

Drevišnje odprtje razstave Pionirji računalniške umetnosti v UGM Studiu - in s tem tudi festivala MFRU - je napovedano ob 19. uri. Uro pred odprtjem bodo gostili na pogovoru Kathy Rae Huffman, eno izmed utemeljiteljic video- in novomedijskih umetnosti. Letošnja izvedba MFRU-ja se bo zaključila 18. oktobra.

