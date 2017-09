Replika deblaka iz časov antičnega Rima že pluje po Ljubljanici

Projekt Navis - oživljanje gradnje zgodovinskih plovil

2. september 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po Ljubljanici so točno ob poldne splavili repliko deblaka, ki so jo minula dva meseca v sklopu Projekta Navis gradili na špici v Ljubljani. Ob 11. uri so deblak prvič spustili v vodo, ob 12. uri pa je krenil na pot.

Opoldne se je tako začela dolga plovba z deblakom do Vrhnike, ki bo imela vmesni postankek v Podpeči okoli 17. ure. Naslednji dan pa se bodo člani odprave ponovno odpravili na pot ob 9. uri in v središče Vrhnike prispeli predvidoma ob 14. uri. Prihod deblaka bodo tudi proslavili, so sporočili iz Zavoda za podvodno arheologijo.

Vse, ki se želijo preizkusiti v vožnji z deblakom, v zavodu vabijo, da se jim pridružijo na celi ali delu plovbe do Vrhnike s svojimi čolni. Opozarjajo pa, da se v poganjanju deblaka ne bodo izmenjevali.

Začetek prireditve na ljubljanski špici je bil ob 10. uri z glasbeno pravljico Mali plac v izvedbi Zavod Škateljc, po predstavitvi projekta in posvetitvi deblaka pa so plovilo ob 11. uri prvič spustili v vodo.

Oživljanje gradnje zgodovinskih plovil

Projekt Navis je namenjen oživljanju gradnje in uporabe zgodovinskih plovil. Desetmetrsko deblo, iz katerega so izdelali repliko značilnega rimskega ribiškega čolna, so našli v Krakovskem gozdu in je iz hrasta. Končna verzija replike naj bi bila dolga okoli devet metrov, široka pa skoraj en meter. Originalni rimski deblak je sicer daljši, dolg je namreč 14,5 metra.

S projektom Navis so začeli leta 2016, ko so naredili štirimetrski deblak, ki je predstavljal predvsem poskus gradnje plovila iz antičnega obdobja. V projektu sodelujejo Zavod za podvodno arheologijo, Skupina Stik in Arheofakt.

G. K.