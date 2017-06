Rockefellerjeva zbirka gre na dražbo, izkupiček pa seveda v človekoljubne namene

Spomladi 2018 se bo začel niz dražb v New Yorku

8. junij 2017 ob 12:49

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Umetniška dela, kosi pohištva in okrasni predmeti iz zbirke letos umrlega milijarderja in človekoljuba ter glave ene najbolj znanih in vplivnih družin v ZDA Davida Rockefellerja, bodo v prihodnjem letu šli na dražbo.

Pri dražbeni hiši Christie's bo na voljo 2.000 predmetov, ki jih je za sabo pustil 101 leto star David Rockefeller. Organiziran bo niz dražb, ki se bodo začele spomladi prihodnjega leta, izkupiček pa bo šel ducatu dobrodelnih organizacij. Tako bo realizirana njegova obljuba, da bo večino svojega premoženja namenil v kulturne, izobraževalne, zdravstvene in okoljske namene.

"Ponosni smo, da izpolnjujemo očetovo željo, da podeli s svetom umetnine in druge predmete, ki sta jih z mamo zbirala skozi skupno življenje, ter jih uporabimo kot sredstvo za nadaljevanje dolge človekoljubne tradicije družine Rockefeller, kakor jo je zastavil John D. Rockefeller," je sporočil v izjavi za javnost njegov sin David Rockefeller mlajši.

Ena najznamenitejših dinastij na ameriških tleh

Leta 1915 rojeni David Rockefeller je bil predsednik in direktor banke Chase Manhattan. Bil je zadnji še živeči vnuk prej omenjenega naftnega mogotca Johna D. Rockefellerja, ki je ustanovil podjetje Standard Oil. Davidov oče (John D. Rockefeller mlajši), ki je bil edini Johnov sin, je dal zgraditi znameniti Rockefellerjev center.

Davidova mati Abby je bila velika mecenka kulture in je leta 1929 soustanovila newyorški muzej moderne umetnosti MoMA. David in njegova žena Margaret "Peggy" McGrath, ki je umrla leta 1996, sta bila strastna zbiralca umetnin, poleg Davida mlajšega pa sta imela še pet otrok. Premoženje družine Rockefeller je bilo po navedbah ameriške revije Forbes nazadnje ocenjeno na 3,2 milijarde evrov.

Umetnine iz generacije v generacijo

V letu 2007 so sliko Marka Rothka, ki jo je David Rockefeller leta 1960 kupil za manj kot 10.000 dolarjev (okoli 8.900 evrov), prodali na dražbi za več kot 72 milijonov (okoli 64 milijonov evrov). Mnogi stvaritve svetovne umetnosti so že več generacij v zbirki te dinastije, v njej pa najdemo impresionistične, postimpresionistične in sodobne umetnine ter tudi platna ameriških slikarjev. Ob teh pa so v zbirki še angleško in evropsko pohištvo, azijske umetnine, evropska keramika in kitajski porcelan, srebrnina ter ameriški dekor in pohištvo.

Med upravičenci do izkupička so med drugim univerza Harvard, MoMA, svet za zunanje zadeve in ameriški sklad za kmetijska zemljišča. Najpomembnejši kosi bodo pred odhodom na dražbo na ogled na razstavah v Evropi, Aziji in ZDA, dražbe pa bodo prihodnje leto potekale na sedežu dražbene hiše Christie's v Rockefellerjevem centru.

