Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Adolf Hitler se je v hiši v Braunauu am Inn rodil 20. aprila 1889, družina pa je pod to streho živela le tri leta, a je vseeno Hitlerjeva povezava z dvonadstropno stavbo pustila neizbrisen pečat. Foto: EPA Dvonadstropno hišo v majhnem obmejnem kraju so zgradili v 17. stoletju in je pod spomeniškim varstvom. Foto: EPA Sorodne novice Množica nacističnih predmetov odkrita v Argentini

Rojstna hiša Adolfa Hitlerja pred avstrijskim ustavnim sodiščem

Hiša iz 17. stoletja, ki je pod spomeniškim varstvom

23. junij 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 13:45

Braunau am Inn - MMC RTV SLO

Za hišo v kraju Braunau am Inn, v kateri se je leta 1889 rodil Adolf Hitler, si avstrijske oblasti prizadevajo, da bi prešla v državno last, odločitev pa je zdaj v rokah ustavnega sodišča.

S tem namenom avstrijsko ustavno sodišče preverja, ali je razlastitev dolgoletne lastnice te stavbe ustavna. Gerlinde Pommer so namreč razlastili lanskega decembra na podlagi posebnega zakona, ki ga je potrdil avstrijski parlament, da bi se tako rešili neonacistov, ki obiskujejo mesto Hitlerjevega rojstva.

Gre za rumeno hišo iz 17. stoletja v kraju Braunau am Inn (Braunau ob reki Inn), ki leži med Salzburgom in Linzem, v bližini meje z Nemčijo. Stavba je pod spomeniškim varstvom in je bila v svoji dolgi zgodovini že marsikaj: knjižnica, banka, srednja šola, nazadnje pa so v njej imeli delavnice za duševno prizadete.

Strokovnjaki proti rušenju in tudi proti muzeju

Lani je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve ustanovilo strokovno komisijo, ki naj bi odločila o ustrezni prihodnji uporabi in preureditvi poslopja.

Strokovnjaki so bili tako proti rušenju kot tudi proti vzpostavitvi muzeja – avstrijska vlada je med drugim načrtovala, da bi tam zaživel muzej o holokavstu. Strokovna komisija se je nazadnje zavzela za prihodnjo preureditev območja brez kakršnega koli zaznamka, poroča spletni portal radia Deutschlandfunk.

Ustavno sodišče naj bi svojo odločitev razglasilo v nekaj tednih, ta pa bi lahko tako rekoč ponovno premešala karte. Če bo odločilo, da je bila decembrska razlastitev nepremičnine v neskladju z ustavo, bi to pomenilo precejšen korak nazaj za notranje ministrstvo, ki je odgovorno za to stavbo že zadnjih 45 let.

"Romarsko središče" evropskih neonacistov

Vrsto let je bila lastnica hiše Gerlinde Pommer, stavba pa je bila v lasti njene družine vse od leta 1912. Od leta 1972 je hiša torej v najemu avstrijskega notranjega ministrstva, ki je prepovedalo, da bi se v poslopju zbirali Hitlerjevi privrženci, ki se v ta obmejni kraj z manj kot 17.000 prebivalci stekajo iz vse Evrope.

VIDEO Hitlerjeva rojstna hiša pred ustavnim sodiščem

P. G.