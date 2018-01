Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Od danes je znano, da Hostel Celica ostaja v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL), v upravljanje pa ga bo za prihodnjih deset let dobil javni zavod Ljubljanski grad. Foto: BoBo Po besedah župana bo lahko KUD Sestava z novim upravljavcem podpisal petletno pogodbo, spomnil je še, da je pogodba z najemnikom Tomažem Juvanom potekla konec lanskega leta, ustno pa je bilo dogovorjeno, da bo svojo dejavnost opravljal do 15. januarja, nato pa bo predal objekt v uporabo in upravljanje občine. Posnetek je nastal na protestu proti prodaji Celice na dražbi. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Javni zavod Ljubljanski grad bo Celico po Jankovićevih besedah dobil v upravljanje za deset let, potem ko jo bodo v celoti prenovili. Na občinskem oddelku za investicije že opravljajo prve pogovore in nabirajo prve ponudbe arhitekta, sicer tudi projektanta Celice Janka Rožiča in njegove skupine. Foto: BoBo/Borut Živulović Po Jankovićevih navedbah je dosedanji najemnik Tomaž Juvan na občino poslal predlog za odprodajo tistega, za kar meni, da je v Celici njegovo, za odkup blagovne znamke Celica ter za kritje stroškov rezervacij, ki jih je še imel za letošnje leto. Po županovem mnenju je vse skupaj ovrednotil z "nerazumno številko". Foto: BoBo Župan pričakuje, da bodo v 14 dneh prejeli popis potrebnih del in projekt prenove. Objekt naj bi bil potem prenovljen "tako, kot mora biti", je zagotovil župan. Napovedujejo, da bo ponovno odprt 1. marca. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Foto: Zaradi nevplačila varščine dražbe Hostla Celica ni bilo, nasprotniki prodaje že prej protestirali "Prodaja Celice ogroža enega redkih uspešnih projektov samostojne Slovenije"

S Hostlom Celica, ki ostaja v lasti občine, bo upravljal javni zavod Ljubljanski grad

KUD Sestava zadevo razume kot prevzem

9. januar 2018 ob 13:56,

zadnji poseg: 9. januar 2018 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je sporočil, da Hostel Celica ostaja v lasti Mestne občine Ljubljana, v upravljanje pa ga bo za prihodnjih deset let dobil javni zavod Ljubljanski grad.

Po besedah župana bo lahko KUD Sestava z novim upravljavcem podpisal petletno pogodbo, spomnil pa je še, da je pogodba z najemnikom Tomažem Juvanom potekla konec lanskega leta. Ustno je bilo dogovorjeno, da bo svojo dejavnost opravljal do 15. januarja, nato bo predal objekt v uporabo in upravljanje MOL-a.

Ljubljanskemu gradu v desetletno upravljanje

Javni zavod Ljubljanski grad bo Celico po Jankovićevih besedah dobil v upravljanje za deset let, potem ko jo bodo v celoti prenovili. Na občinskem oddelku za investicije že opravljajo prve pogovore in nabirajo prve ponudbe arhitekta, sicer tudi projektanta Celice Janka Rožiča in njegove skupine.

Na novinarsko vprašanje, zakaj prav Rožič bedi nad prenovo, je predsednica KUD Sestava Vesna Krmelj povedala, da je pripravil ponudbo za prenovo zato, ker ni imel druge možnosti. "Sicer bi bil izločen že v prvem krogu in še do tega ne bi prišlo," je še pojasnila.

Župan pričakuje, da bodo v 14 dneh prejeli popis potrebnih del in projekt prenove. Objekt naj bi bil potem prenovljen "tako, kot mora biti", je zagotovil župan. Napovedujejo, da bo ponovno odprt 1. marca.

Potegovala sta se še dva zavoda

Tako rekoč izdelane predloge za prihodnje vodenje hostla so poleg od zavoda Ljubljanski grad prejeli tudi od zavodov Turizem Ljubljana in Mladi zmaji.

Glede delovanja KUD-a Sestava, ki v Celici skrbi za kulturni program, nad katerim bedi prav Rožič, je Janković povedal, da bo lahko z novim upraviteljem podpisal še petletno pogodbo za sodelovanje, a pod pogoji, ki je imel v lanskem letu pod Juvanom, sicer pa bodo za dodatne programe objavljeni tudi razpisi.

Odkup blagovne znamke Celica ali pa novo ime

Po Jankovićevih navedbah je Juvan na občino poslal predlog za odprodajo tistega, za kar meni, da je v Celici njegovo, za odkup blagovne znamke Celica ter za kritje stroškov rezervacij, ki jih je še imel za letošnje leto.

Po županovem mnenju je vse skupaj ovrednotil z "nerazumno številko", ki je ni želel razkriti, je pa zagotovil, da je na občini ne bodo plačali. Se bodo pa na MOL-u skušali dogovoriti za odkup blagovne znamke Celica. Če ne bo šlo, bo hostel dobil drugo ime. Župan je spomnil je, da so ob odkupu Celice od Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na MOL-u plačali tudi vso opremo in zdaj jim je ne more "nihče prodati še enkrat".



KUD Sestava, sicer društvo v javnem interesu, občini očita, da je zanj neenakopraven sogovornik

Vesna Krmelj je bila nad današnjo razgrnitvijo občinskih načrtov MOL-a glede Celice vidno presenečena in meni, da bi se morali o prihodnosti objekta pogovarjati še naprej. To, kar se je zgodilo, pa prepoznava kot prevzem.

Mesto se lahko z Metelkovo in drugimi javnimi zavodi normalno dogovarja, z društvom, ki deluje v javnem interesu, pa se v tem procesu in pri tem vprašanju po njenih besedah ne dogovarja kot z enakovrednim sogovornikom.

Brez interesa nadaljevati Celico, kakršna je?

Glede petletne pogodbe, ki jo je omenjal Janković, je Krmeljeva dejala, da ta hip nimajo prav nobene pogodbe in so morali prav v društvu napisati predlog o sodelovanju v prihodnje. Napovedala je, da bo KUD Sestava v kratkem, najbrž že v sredo, pripravil novinarsko konferenco, na kateri bodo podrobneje predstavili svoja stališča.

Predsednica KUD-a Sestava je dejala še, da je vendarle upala, da bodo z MOL-om vendarle vzpostavili bolj konstruktivni dialog, a po njenem mnenju je očitno v ospredju predvsem "interes prevzema kot pa nadaljevanje take Celice, kot je danes, uspešne Celice".

