S prodajo enega Basquiata postavljena cela vrsta rekordov

Dan, ki ga pri Sotheby's dolgo ne bodo pozabili

20. maj 2017 ob 17:43

New York - MMC RTV SLO

Pričakovanja newyorških dražiteljev očitno ta mesec niso merila previsoko. Platno Jean-Michela Basquiata so prodali za 110,5 milijona dolarjev, s tem pa postavili rekord v najdražje prodanem delu, nastalem po letu 1980, in dosegli drugi najvišji znesek za sodobno delo, prodano na dražbi.

Sliko brez naslova, na kateri je ameriški umetnik Basquiat naslikal temno lobanjo, enega od stalnih simbolov svojih del, je kupil japonski milijarder Yusaku Maezawa. Ni treba posebej poudarjati, da je bila s tem postavljena rekordna cena za Basquiatovo delo, prav tako za umetnino ameriškega umetnika, kadarkoli prodano na dražbi.

Na dražbi hiše Sotheby's so s tem dosegli tudi šesti najvišji znesek za katero koli delo, prodano na dražbi. Sicer pa so dražbo vseh del sklenili pri 319,2 milijonih dolarjev.

"To je dan, ki ga ne bomo kmalu pozabili," je po dražbi zadovoljen dejal vodja oddelka za sodobno umetnost Grégoire Billault. Za Sotheby's, ki je v zadnjih letih velik del "teritorija" izgubil na račun svojega glavnega tekmeca Christie's, je bil to pomemben dogodek. Kot poroča Art Newspaper, je bilo razpoloženje na dražbi živahno, še preden se je začel boj za osrednjo umetnino večera. Ko je prišla na vrsto številka 24, torej Basquiatova slika, je nastala tišina, boj pa se je začel pri 57 milijonih dolarjev, do tistega trenutka Basquiatov rekord. Sledil je počasen desetminutni boj in izmenjavanje cen med ponudniki v dvorani in zastopniki prek telefona.

Na dražbi hiše Sotheby's je padlo še nekaj rekordov, in sicer so najvišje zneske v opusih posameznih umetnikov dosegli za Wolfganga Tillmansa, Miro Schendel, Blinkyja Palerma, Takea Yamaguchija, Keitha Haringa in Jonasa Wooda, čigar Črno tihožitje so prodali za 950.000 dolarjev, kar je skoraj trikrat več od pričakovane vrednosti. Prodano Hairngovo delo spremlja ista letnica nastanka kot Basquiatovo platno, slika je prav tako brez naslova, prodali pa so jo za 5,6 milijona dolarjev. Drugo Basquiatovo delo, in sicer sliko iz leta 1986 z naslovom Krila, so prodali za 5,1 milijona dolarjev.

Tehtnica se prevesila k sodobni umetnosti

Imamo novo generacijo milijarderjev, ki so za določenega umetnika pripravljeni odšteti toliko, kot je treba, je po dražbi dejal trgovec z umetninami David Nisenson. "Danes se je pokazalo, da je trenutni umetniški trg tisti s sodobno umetnostjo. Vsa druga področja, impresionisti in moderna umetnost, so se te dni zdela kot nišni trgi," je še dodal.

Nov lastnik Basquiatove črne lobanje, sloviti japonski zbiralec Yusaku Maezawa, pravi, da namerava sliko razstaviti v muzeju v Chibi, še prej pa bo umetnina zaokrožila po različnih razstaviščih sveta. "Ko sem zagledal sliko, me je tako vznemirila in me navdala z občutkom hvaležnosti za ljubezen, ki jo čutim do umetnosti," besede zbiralca povzema Guardian.

Sodobno obarvana zbirka japonskega zbiralca

To ni prvi Basquiat v zbirki enega najbogatejših Japoncev, ki si je premoženje ustvaril najprej s podjetjem Start Today in največjim japonskim spletnim modnim velikanom Zozotown. Pred časom je delo tega prezgodaj umrlega umetnika, ki je začel na newyorških ulicah, čez noč pa postal prava rock zvezda likovnega prizorišča, kupil za 57,3 milijona dolarjev. Njegova zbirka obsega tudi dela Jeffa Koonsa, Christopherja Woola in Richarda Princea.

M. K.